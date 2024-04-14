Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату України з пауерліфтингу

Оксана Мотрунчик стала срібною призеркою чемпіонату України з пауерліфтингу у ваговій категорії до 47 кг.



Про це Олег Хом'як.



Оксана Мотрунчик завоювала "малу бронзову" медаль у присіданні, "золоту" здобула у жимі та "срібну" — в тязі.



Результат спортсменки:



- Присідання — 152,5 кг;



- Жим — 115 кг;



- Тяга — 150 кг.



За сумою триборств — 417,5 кг. Це особистий рекорд спортсменки, зазначив тренер.



Окрім цього, Оксана Мотрунчик за підсумками 2024 року потрапила до десятки кращих спортсменок Національної Федерації Пауерліфтингу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкастала срібною призеркою чемпіонату України з пауерліфтингу у ваговій категорії до 47 кг.Про це Суспільному розповів тренер спортсменкиОксана Мотрунчик завоювала "малу бронзову" медаль у присіданні, "золоту" здобула у жимі та "срібну" — в тязі.- Присідання — 152,5 кг;- Жим — 115 кг;- Тяга — 150 кг.За сумою триборств — 417,5 кг. Це особистий рекорд спортсменки, зазначив тренер.Окрім цього, Оксана Мотрунчик за підсумками 2024 року потрапила до десятки кращих спортсменок Національної Федерації Пауерліфтингу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію