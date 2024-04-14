Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату України з пауерліфтингу

Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату України з пауерліфтингу
Волинянка Оксана Мотрунчик стала срібною призеркою чемпіонату України з пауерліфтингу у ваговій категорії до 47 кг.

Про це Суспільному розповів тренер спортсменки Олег Хом'як.

Оксана Мотрунчик завоювала "малу бронзову" медаль у присіданні, "золоту" здобула у жимі та "срібну" — в тязі.

Результат спортсменки:

- Присідання — 152,5 кг;

- Жим — 115 кг;

- Тяга — 150 кг.

За сумою триборств — 417,5 кг. Це особистий рекорд спортсменки, зазначив тренер.

Окрім цього, Оксана Мотрунчик за підсумками 2024 року потрапила до десятки кращих спортсменок Національної Федерації Пауерліфтингу України.

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Теги: волинянка, спортсменка
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