Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату України з пауерліфтингу
Сьогодні, 19:09
Волинянка Оксана Мотрунчик стала срібною призеркою чемпіонату України з пауерліфтингу у ваговій категорії до 47 кг.
Про це Суспільному розповів тренер спортсменки Олег Хом'як.
Оксана Мотрунчик завоювала "малу бронзову" медаль у присіданні, "золоту" здобула у жимі та "срібну" — в тязі.
Результат спортсменки:
- Присідання — 152,5 кг;
- Жим — 115 кг;
- Тяга — 150 кг.
За сумою триборств — 417,5 кг. Це особистий рекорд спортсменки, зазначив тренер.
Окрім цього, Оксана Мотрунчик за підсумками 2024 року потрапила до десятки кращих спортсменок Національної Федерації Пауерліфтингу України.
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Про це Суспільному розповів тренер спортсменки Олег Хом'як.
Оксана Мотрунчик завоювала "малу бронзову" медаль у присіданні, "золоту" здобула у жимі та "срібну" — в тязі.
Результат спортсменки:
- Присідання — 152,5 кг;
- Жим — 115 кг;
- Тяга — 150 кг.
За сумою триборств — 417,5 кг. Це особистий рекорд спортсменки, зазначив тренер.
Окрім цього, Оксана Мотрунчик за підсумками 2024 року потрапила до десятки кращих спортсменок Національної Федерації Пауерліфтингу України.
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