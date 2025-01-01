На війні з окупантами загинув Герой з Волині Дмитро Аршулік
Сьогодні, 20:55
На війні з окупантами загинув воїн з Волині, житель Нововолинська Дмитро Аршулік 1986 року народження.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Герой загинув 31 січня в Донецькій області.
Інформація щодо прощання та похорону буде згодом.
Інтернет видання ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Герой загинув 31 січня в Донецькій області.
Інформація щодо прощання та похорону буде згодом.
Інтернет видання ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
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