Молодший сержант «Сова» з Волині отримав «Золотий хрест»

Молодший сержант «Сова» з Волині отримав «Золотий хрест»
Молодший сержант з Волині Віталій Савчук, який служить в 68 окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша отримав нагрудний знак "Золотий хрест".

Про повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне.

Військовослужбовець має позивний "Сова", він служить в складі стрілецького батальйону. За даними оперативного командування "Захід", боєць отримав нагороду за проявлену особисту мужність і героїзм.

Під час боїв у Покровському районі Донецької області, коли окупанти спробували захопити українські позиції, молодший сержант зумів знешкодити двох росіян, які намагалися непомітно проникнути у розташування.

Під час ще однієї спроби окупантів захопити їхні позиції, Віталій Савчук за допомогою ручної гранати і вогневих засобів знешкодив ще трьох нападників. У тому бою волинянин отримав поранення внаслідок атаки російського дрона, але попри це допомагав евакуювати з поля бою важкопораненого побратима.

Нагрудний знак молодшому сержанту вручили у розташуванні з’єднання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині за Незалежність України поліг Герой з Волині Петро Проц
Сьогодні, 12:28
За січень в Україні зафіксували майже 700 випадків «мінування» закладів освіти: на Волині - 50
Сьогодні, 12:10
Молодший сержант «Сова» з Волині отримав «Золотий хрест»
Сьогодні, 11:52
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 11:05
Хто має право на відстрочку від мобілізації: повний список та строки
Сьогодні, 10:43
Схожі новини
На Донеччині за Незалежність України поліг Герой з Волині Петро Проц На Донеччині за Незалежність України поліг Герой з Волині Петро Проц
Сьогодні, 12:28
Третя втрата у громаді за добу: у Дніпрі дорогою до лікарні зупинилося серце Героя з Волині Олександра Турчика Третя втрата у громаді за добу: у Дніпрі дорогою до лікарні зупинилося серце Героя з Волині Олександра Турчика
04 лютий, 14:45
Знову біль і смуток: у Луцькій громаді попрощалися із Героєм Миколою Чусом Знову біль і смуток: у Луцькій громаді попрощалися із Героєм Миколою Чусом
03 лютий, 14:40
Волинський прикордонник привіз до Луцька кицьку, яку прихистив на службі Волинський прикордонник привіз до Луцька кицьку, яку прихистив на службі
02 лютий, 08:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше в Україні водія з Рівненщини позбавили прав за порушення правил військового обліку
Сьогодні, 12:36
 0
На Донеччині за Незалежність України поліг Герой з Волині Петро Проц
Сьогодні, 12:28
 0
За січень в Україні зафіксували майже 700 випадків «мінування» закладів освіти: на Волині - 50
Сьогодні, 12:10
 0
Молодший сержант «Сова» з Волині отримав «Золотий хрест»
Сьогодні, 11:52
 0
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8