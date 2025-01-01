Молодший сержант «Сова» з Волині отримав «Золотий хрест»

Віталій Савчук, який служить в 68 окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша отримав нагрудний знак "Золотий хрест".



Про повідомили у Луцькій міській раді, пише



Військовослужбовець має позивний "Сова", він служить в складі стрілецького батальйону. За даними оперативного командування "Захід", боєць отримав нагороду за проявлену особисту мужність і героїзм.



Під час боїв у Покровському районі Донецької області, коли окупанти спробували захопити українські позиції, молодший сержант зумів знешкодити двох росіян, які намагалися непомітно проникнути у розташування.



Під час ще однієї спроби окупантів захопити їхні позиції, Віталій Савчук за допомогою ручної гранати і вогневих засобів знешкодив ще трьох нападників. У тому бою волинянин отримав поранення внаслідок атаки російського дрона, але попри це допомагав евакуювати з поля бою важкопораненого побратима.



Нагрудний знак молодшому сержанту вручили у розташуванні з’єднання.

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