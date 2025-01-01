На Донеччині за Незалежність України поліг Герой з Волині Петро Проц
Сьогодні, 12:28
27 січня 2025 року у бою з окупантом на позиціях поблизу н.п. Котлине Покровського району Донеччини поліг житель Кричевич Петро Степанович Проц, 1975 р.н.
Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Водій 1 мінометного розрахунку механізованого батальйону, солдат Петро Проц залишався вірним військовій присязі до останнього, мужньо стримуючи російського агресора і віддав за Україну найдорожче - своє життя.
Схиляємо голови в шані і великій скорботі! Від сьогодні у громаді - триденна жалоба.
Висловлюємо щирі співчуття родині полеглого Героя, усім, хто знав і любив Петра Проца", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію щодо похорону повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Водій 1 мінометного розрахунку механізованого батальйону, солдат Петро Проц залишався вірним військовій присязі до останнього, мужньо стримуючи російського агресора і віддав за Україну найдорожче - своє життя.
Схиляємо голови в шані і великій скорботі! Від сьогодні у громаді - триденна жалоба.
Висловлюємо щирі співчуття родині полеглого Героя, усім, хто знав і любив Петра Проца", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію щодо похорону повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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