На Донеччині за Незалежність України поліг Герой з Волині Петро Проц

Петро Степанович Проц, 1975 р.н.



Про це



"Водій 1 мінометного розрахунку механізованого батальйону, солдат Петро Проц залишався вірним військовій присязі до останнього, мужньо стримуючи російського агресора і віддав за Україну найдорожче - своє життя.



Схиляємо голови в шані і великій скорботі! Від сьогодні у громаді - триденна жалоба.



Висловлюємо щирі співчуття родині полеглого Героя, усім, хто знав і любив Петра Проца", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформацію щодо похорону повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 січня 2025 року у бою з окупантом на позиціях поблизу н.п. Котлине Покровського району Донеччини поліг житель Кричевич, 1975 р.н.Про це повідомили у Колодяжненській громаді."Водій 1 мінометного розрахунку механізованого батальйону, солдат Петро Проц залишався вірним військовій присязі до останнього, мужньо стримуючи російського агресора і віддав за Україну найдорожче - своє життя.Схиляємо голови в шані і великій скорботі! Від сьогодні у громаді - триденна жалоба.Висловлюємо щирі співчуття родині полеглого Героя, усім, хто знав і любив Петра Проца", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформацію щодо похорону повідомлять згодом.

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