На Донеччині за Незалежність України поліг Герой з Волині Петро Проц

На Донеччині за Незалежність України поліг Герой з Волині Петро Проц
27 січня 2025 року у бою з окупантом на позиціях поблизу н.п. Котлине Покровського району Донеччини поліг житель Кричевич Петро Степанович Проц, 1975 р.н.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

"Водій 1 мінометного розрахунку механізованого батальйону, солдат Петро Проц залишався вірним військовій присязі до останнього, мужньо стримуючи російського агресора і віддав за Україну найдорожче - своє життя.

Схиляємо голови в шані і великій скорботі! Від сьогодні у громаді - триденна жалоба.

Висловлюємо щирі співчуття родині полеглого Героя, усім, хто знав і любив Петра Проца", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію щодо похорону повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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