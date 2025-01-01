Підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді: правоохоронці затримали російських агентів





Про це



Служба безпеки та Національна поліція затримали агентурну групу рф, яка вчинила теракт на Дніпропетровщині 2 лютого цього року.



Тоді зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля будівлі ТЦК у Павлограді. Внаслідок цього 24-річний військовослужбовець отримав осколкове поранення.



У такий спосіб російські спецслужби намагались дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців.



За результатами комплексних заходів у Дніпрі та Одеській області правоохоронці протягом доби затримали всіх учасників агентурної групи.



Ними виявилося троє чоловіків віком 21 і 22 роки, які шукали «легкі» заробітки на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю.



За інструкцією від куратора один із фігурантів ‒ мешканець Павлограда ‒ самостійно зробив СВП і заховав його у схроні поблизу власної оселі.



Встановлено, що вибухівка начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації.



Ще двоє агентів - мешканці Одещини - приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК.



Фігуранти також встановили напроти об’єкта приховану камеру відеоспостереження, яка мала фіксувати наслідки теракту.



Після цього окупанти віддалено активували СВП через виклик на мобільний телефон.



Правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони «залягли на дно» і чекали на гроші від окупантів.



Утім, замість обіцяних коштів з росії агенти отримали підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).



Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ та Нацполіція протягом доби затримали агентів рф, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки та Національна поліція затримали агентурну групу рф, яка вчинила теракт на Дніпропетровщині 2 лютого цього року.Тоді зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля будівлі ТЦК у Павлограді. Внаслідок цього 24-річний військовослужбовець отримав осколкове поранення.У такий спосіб російські спецслужби намагались дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців.За результатами комплексних заходів у Дніпрі та Одеській області правоохоронці протягом доби затримали всіх учасників агентурної групи.Ними виявилося троє чоловіків віком 21 і 22 роки, які шукали «легкі» заробітки на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю.За інструкцією від куратора один із фігурантів ‒ мешканець Павлограда ‒ самостійно зробив СВП і заховав його у схроні поблизу власної оселі.Встановлено, що вибухівка начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації.Ще двоє агентів - мешканці Одещини - приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК.Фігуранти також встановили напроти об’єкта приховану камеру відеоспостереження, яка мала фіксувати наслідки теракту.Після цього окупанти віддалено активували СВП через виклик на мобільний телефон.Правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони «залягли на дно» і чекали на гроші від окупантів.Утім, замість обіцяних коштів з росії агенти отримали підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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