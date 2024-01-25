На Волині водій збив лося та втік: його розшукали.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Учора близько 20-ї години ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на автодорозі М-07.З'ясувалося, що під час обходу території лісничий натрапив на травмовану самку дикого лося, збиту автомобілем. Він спробував надати тварині допомогу, але, на жаль, її травми виявилися несумісними з життям.Очевидці зазначили, що неподалік бачили чоловіка, який знімав відео пошкодженого автомобіля Audi, а також запам'ятали його номерні знаки. Це допомогло нам оперативно встановити особу водія.Згодом у соціальній мережі з'явилося відео, на якому цей водій демонструє свій пошкоджений автомобіль після ДТП", - йдеться в повідомленні.Інспектори розшукали 23-річного чоловіка та склали відповідні адміністративні матеріали за вчинені правопорушення."Водії, якщо ви скоїли наїзд на тварину, зупиніться, зафіксуйте ДТП, зателефонуйте 102 та дочекайтеся поліції. Не залишайте травмованих тварин без допомоги", - наголошують у патрульній поліції Волині.