На Волині водій збив лося та втік
Сьогодні, 16:04
На Волині водій збив лося та втік: його розшукали.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Учора близько 20-ї години ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на автодорозі М-07.
З'ясувалося, що під час обходу території лісничий натрапив на травмовану самку дикого лося, збиту автомобілем. Він спробував надати тварині допомогу, але, на жаль, її травми виявилися несумісними з життям.
Очевидці зазначили, що неподалік бачили чоловіка, який знімав відео пошкодженого автомобіля Audi, а також запам'ятали його номерні знаки. Це допомогло нам оперативно встановити особу водія.
Згодом у соціальній мережі з'явилося відео, на якому цей водій демонструє свій пошкоджений автомобіль після ДТП", - йдеться в повідомленні.
Інспектори розшукали 23-річного чоловіка та склали відповідні адміністративні матеріали за вчинені правопорушення.
"Водії, якщо ви скоїли наїзд на тварину, зупиніться, зафіксуйте ДТП, зателефонуйте 102 та дочекайтеся поліції. Не залишайте травмованих тварин без допомоги", - наголошують у патрульній поліції Волині.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Учора близько 20-ї години ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на автодорозі М-07.
З'ясувалося, що під час обходу території лісничий натрапив на травмовану самку дикого лося, збиту автомобілем. Він спробував надати тварині допомогу, але, на жаль, її травми виявилися несумісними з життям.
Очевидці зазначили, що неподалік бачили чоловіка, який знімав відео пошкодженого автомобіля Audi, а також запам'ятали його номерні знаки. Це допомогло нам оперативно встановити особу водія.
Згодом у соціальній мережі з'явилося відео, на якому цей водій демонструє свій пошкоджений автомобіль після ДТП", - йдеться в повідомленні.
Інспектори розшукали 23-річного чоловіка та склали відповідні адміністративні матеріали за вчинені правопорушення.
"Водії, якщо ви скоїли наїзд на тварину, зупиніться, зафіксуйте ДТП, зателефонуйте 102 та дочекайтеся поліції. Не залишайте травмованих тварин без допомоги", - наголошують у патрульній поліції Волині.
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