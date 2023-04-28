В Україні найбільший дефіцит кадрів у сфері освіти, - Державний центр зайнятості





Про це повідомляє



На другому місці — переробна промисловість — дев’ять тисяч вакансій. На третьому — сфера розміщення і харчування із трьома тисячами осіб.



Як пояснив заступник директора Державного центру зайнятості Станіслав Павленко, основними причинами дефіциту кадрів є війна, міграція населення та призов чоловіків та жінок на військову службу.



За його словами, до початку війни жінки становили 55% від усіх безробітних, а наразі частка жінок зросла до 81%.



«За багатьма професіями спостерігається гострий дефіцит кадрів, при цьому наявні шукачі роботи не володіють необхідними уміннями та навичками. Крім того, через призов чоловіків на військову службу, ускладняється укомплектування робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки», — каже Станіслав Павленко.



У січні 2025 року найбільш відчутний дефіцит кадрів знову був у сфері освіти. Йдеться про 1,5 тисячі людей, зокрема, у дошкільній освіті — 800 людей.



Станом на 19 лютого 2025 року на ресурсі «Єдиний портал вакансій», який об’єднує дані Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів для пошуку роботи, розміщувалося 217 тисяч вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях на порталі становить 23 тисячі гривень.



Додамо, що в листопаді 2024 року заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявляла, що в Україні 8 мільйонів людей не працюють і не шукають роботу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2024 році найбільший дефіцит кадрів в Україні був у сфері освіти, там потребували близько 25 тисяч людей.Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на Державний центр зайнятості.На другому місці — переробна промисловість — дев’ять тисяч вакансій. На третьому — сфера розміщення і харчування із трьома тисячами осіб.Як пояснив заступник директора Державного центру зайнятості, основними причинами дефіциту кадрів є війна, міграція населення та призов чоловіків та жінок на військову службу.За його словами, до початку війни жінки становили 55% від усіх безробітних, а наразі частка жінок зросла до 81%.«За багатьма професіями спостерігається гострий дефіцит кадрів, при цьому наявні шукачі роботи не володіють необхідними уміннями та навичками. Крім того, через призов чоловіків на військову службу, ускладняється укомплектування робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки», — каже Станіслав Павленко.У січні 2025 року найбільш відчутний дефіцит кадрів знову був у сфері освіти. Йдеться про 1,5 тисячі людей, зокрема, у дошкільній освіті — 800 людей.Станом на 19 лютого 2025 року на ресурсі «Єдиний портал вакансій», який об’єднує дані Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів для пошуку роботи, розміщувалося 217 тисяч вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях на порталі становить 23 тисячі гривень.Додамо, що в листопаді 2024 року заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявляла, що в Україні 8 мільйонів людей не працюють і не шукають роботу.

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