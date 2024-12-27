На Волині майже 800 травм через ожеледицю





Про це у відповіді на запит



Хто відповідає за чистоту доріг і тротуарів, та як діяти, якщо через це ви отримали травму.



Чия територія, той і прибирає



Відповідальність за прибирання снігу залежить від того, кому належить територія. Наприклад, дороги чи тротуари мають розчищати шляхово-експлуатаційні управління, дворові території — ЖЕКи, керуючі компанії, ОСББ.



Якщо у людини є приватна ділянка чи будівля, вона має сама прибирати територію біля неї або укласти договір з комунальниками, розповідає юристка системи надання безоплатної правничої допомоги Юлія Зацаринна.



За неналежне утримання території передбачено штрафи:



- для громадян та посадовців — від 340 до 1360 грн;



- для підприємців — від 850 до 1700 грн.



Як відшкодувати збитки, якщо послизнулись і травмувались



Звернутись до травмпункту (вул. Відродження, 13). Юристка радить уважно читати, чи правильно лікар записав всі обставини отримання травми. Медичні документи та чеки на лікування обов’язково зберігати.



Зафіксувати факти — обставини події. Для цього можна сфотографувати місце події з прив’язкою до будівель (магазинів, установ), де є вивіски. Також варто зняти фото чи відео, де буде видно, що територія не прибрана. До прикладу, немає протиожеледних засобів (піску чи солі), немає огородження небезпечних місць, накопичений лід, сніг, є бурульки на дахах, карнизах. Також варто пошукати відеодокази, адже поблизу можуть бути камери спостереження.



Зібравши документи та докази, звернутись до власника території із заявою про відшкодування збитків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом поточного сезону через сніг та ожеледицю до медичних закладів Волині зі скаргами на сезонні травми надійшло 779 звернень.Про це у відповіді на запит misto.media повідомило управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації.Хто відповідає за чистоту доріг і тротуарів, та як діяти, якщо через це ви отримали травму.Відповідальність за прибирання снігу залежить від того, кому належить територія. Наприклад, дороги чи тротуари мають розчищати шляхово-експлуатаційні управління, дворові території — ЖЕКи, керуючі компанії, ОСББ.Якщо у людини є приватна ділянка чи будівля, вона має сама прибирати територію біля неї або укласти договір з комунальниками, розповідає юристка системи надання безоплатної правничої допомоги- для громадян та посадовців — від 340 до 1360 грн;- для підприємців — від 850 до 1700 грн.Звернутись до травмпункту (вул. Відродження, 13). Юристка радить уважно читати, чи правильно лікар записав всі обставини отримання травми. Медичні документи та чеки на лікування обов’язково зберігати.Зафіксувати факти — обставини події. Для цього можна сфотографувати місце події з прив’язкою до будівель (магазинів, установ), де є вивіски. Також варто зняти фото чи відео, де буде видно, що територія не прибрана. До прикладу, немає протиожеледних засобів (піску чи солі), немає огородження небезпечних місць, накопичений лід, сніг, є бурульки на дахах, карнизах. Також варто пошукати відеодокази, адже поблизу можуть бути камери спостереження.Зібравши документи та докази, звернутись до власника території із заявою про відшкодування збитків.

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