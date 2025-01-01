Україна втратила 40% видобутку газу внаслідок російських ударів, - Reuters





Про це пише Reuters з посиланням на високопоставлене джерело в галузі, яке побажало залишитись анонімним, повідомляє



Зазначається, що Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу.



"Цього опалювального сезону ми могли б обійтися без імпорту, але атаки на виробництво змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку", — сказало джерело.



Як пише видання, про поточний рівень видобутку газу джерело та енергетики не розголошують. Україна в основному використовує газ для опалення будинків і приготування їжі.



Основні газовидобувні потужності України є вразливими до атак Росії, оскільки вони розташовані в прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавщині.



Джерело повідомило, що Україна має низькі запаси газу в сховищах, але з запланованим імпортом і власним видобутком газу вона зможе пройти опалювальний сезон, який зазвичай триває з жовтня по квітень, без обмеження подачі газу для промисловості та населення.



За інформацією джерела, навесні Україні потрібно почати закачування газу для зимового сезону 2025/26 та необхідно накопичити близько 13 млрд кубометрів газу. На початок поточного сезону в сховищах України було 12,9 млрд кубометрів газу.



Поки що незрозуміло, скільки газу можна буде імпортувати після березня, оскільки це залежатиме від рівня місцевого видобутку, на який безпосередньо вплине інтенсивність російських ракетних атак, зазначило джерело.



Україна почала різко збільшувати імпорт газу на початку лютого після низки ворожих ракетних ударів по об'єктах українського газового сектору.



У січні Росія запустила десятки ракет і безпілотників у західній частині Львівської області, де розташовані газові сховища, і в Харківській області, головному регіоні видобутку газу в Україні.



Російські ракетні атаки на українські державні газові активи змусили країну купувати дороге альтернативне паливо в Європейському Союзі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому та березні, щоб компенсувати падіння виробництва приблизно на 40% після російських ракетних ударів.Про це пише Reuters з посиланням на високопоставлене джерело в галузі, яке побажало залишитись анонімним, повідомляє УП Зазначається, що Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу."Цього опалювального сезону ми могли б обійтися без імпорту, але атаки на виробництво змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку", — сказало джерело.Як пише видання, про поточний рівень видобутку газу джерело та енергетики не розголошують. Україна в основному використовує газ для опалення будинків і приготування їжі.Основні газовидобувні потужності України є вразливими до атак Росії, оскільки вони розташовані в прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавщині.Джерело повідомило, що Україна має низькі запаси газу в сховищах, але з запланованим імпортом і власним видобутком газу вона зможе пройти опалювальний сезон, який зазвичай триває з жовтня по квітень, без обмеження подачі газу для промисловості та населення.За інформацією джерела, навесні Україні потрібно почати закачування газу для зимового сезону 2025/26 та необхідно накопичити близько 13 млрд кубометрів газу. На початок поточного сезону в сховищах України було 12,9 млрд кубометрів газу.Поки що незрозуміло, скільки газу можна буде імпортувати після березня, оскільки це залежатиме від рівня місцевого видобутку, на який безпосередньо вплине інтенсивність російських ракетних атак, зазначило джерело.Україна почала різко збільшувати імпорт газу на початку лютого після низки ворожих ракетних ударів по об'єктах українського газового сектору.У січні Росія запустила десятки ракет і безпілотників у західній частині Львівської області, де розташовані газові сховища, і в Харківській області, головному регіоні видобутку газу в Україні.Російські ракетні атаки на українські державні газові активи змусили країну купувати дороге альтернативне паливо в Європейському Союзі.

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