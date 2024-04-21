На Волині 23-річний водій збив самку лося і втік, тварині ампутували кінцівки. ФОТО
Сьогодні, 20:37
На Волині водій збив лосицю та втік. Наразі червонокнижну тварину рятують лісівники.
Про це повідомили у філії "Поліського лісового офісу".
Поранену самку лося пізно ввечері учора, 20 лютого, виявили під час рейду працівники державної лісової охорони Маневицького надлісництва ДП "Ліси України". Тварина лежала в лісі у травматичному шоці, з відкритими переломами задніх кінцівок.
Лісівники чергували біля неї всю ніч, надаючи домедичну допомогу, оберігаючи також від хижаків. Перш за все, від червонокнижної рисі, адже зимовий облік показав, що саме ці місця - улюблений ареал її проживання.
Вранці поранену тварину доставили в найближче лісництво.
Щоб мінімізувати стрес, перед транспортуванням її приспали медикаментозно.
Під час огляду ветеринари ухвалили складне рішення – задля порятунку довелося ампутувати пошкоджені кінцівки.
Операція пройшла успішно, зараз тварина поступово відходить від наркозу.
З’ясувалося, що самка лося отримала травми після наїзду легкового автомобіля, який збив її 20 лютого близько 20:00 на автодорозі М-07, у межах Оконського лісництва. Водій після аварії не зупинився і поїхав із місця події.
Очевидці розповіли, що неподалік бачили чоловіка, який знімав на телефон пошкоджену Audi. Згодом у соцмережах з’явилося відео, на якому 23-річний чоловік демонстрував свій автомобіль після ДТП.
Поліція розшукала його та склала адміністративні матеріали за вчинені правопорушення.
Звертаємося до громадян: якщо ви скоїли наїзд на тварину, не залишайте її напризволяще. Зупиніться, зафіксуйте ДТП, зателефонуйте 102 і дочекайтеся поліції. Вчасна допомога може врятувати життя тварині.
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Про це повідомили у філії "Поліського лісового офісу".
Поранену самку лося пізно ввечері учора, 20 лютого, виявили під час рейду працівники державної лісової охорони Маневицького надлісництва ДП "Ліси України". Тварина лежала в лісі у травматичному шоці, з відкритими переломами задніх кінцівок.
Лісівники чергували біля неї всю ніч, надаючи домедичну допомогу, оберігаючи також від хижаків. Перш за все, від червонокнижної рисі, адже зимовий облік показав, що саме ці місця - улюблений ареал її проживання.
Вранці поранену тварину доставили в найближче лісництво.
Щоб мінімізувати стрес, перед транспортуванням її приспали медикаментозно.
Під час огляду ветеринари ухвалили складне рішення – задля порятунку довелося ампутувати пошкоджені кінцівки.
Операція пройшла успішно, зараз тварина поступово відходить від наркозу.
З’ясувалося, що самка лося отримала травми після наїзду легкового автомобіля, який збив її 20 лютого близько 20:00 на автодорозі М-07, у межах Оконського лісництва. Водій після аварії не зупинився і поїхав із місця події.
Очевидці розповіли, що неподалік бачили чоловіка, який знімав на телефон пошкоджену Audi. Згодом у соцмережах з’явилося відео, на якому 23-річний чоловік демонстрував свій автомобіль після ДТП.
Поліція розшукала його та склала адміністративні матеріали за вчинені правопорушення.
Звертаємося до громадян: якщо ви скоїли наїзд на тварину, не залишайте її напризволяще. Зупиніться, зафіксуйте ДТП, зателефонуйте 102 і дочекайтеся поліції. Вчасна допомога може врятувати життя тварині.
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Коментарі 1
Який же нелюд той водій- горітиме в пеклі. Спасибі лісівникам, що врятували нещасну тварину.
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