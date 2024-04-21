На Волині 23-річний водій збив самку лося і втік, тварині ампутували кінцівки. ФОТО

На Волині водій збив лосицю та втік. Наразі червонокнижну тварину рятують лісівники.Про це повідомили у філії "Поліського лісового офісу".Поранену самку лося пізно ввечері учора, 20 лютого, виявили під час рейду працівники державної лісової охорони Маневицького надлісництва ДП "Ліси України". Тварина лежала в лісі у травматичному шоці, з відкритими переломами задніх кінцівок.Лісівники чергували біля неї всю ніч, надаючи домедичну допомогу, оберігаючи також від хижаків. Перш за все, від червонокнижної рисі, адже зимовий облік показав, що саме ці місця - улюблений ареал її проживання.Вранці поранену тварину доставили в найближче лісництво.Щоб мінімізувати стрес, перед транспортуванням її приспали медикаментозно.Під час огляду ветеринари ухвалили складне рішення – задля порятунку довелося ампутувати пошкоджені кінцівки.Операція пройшла успішно, зараз тварина поступово відходить від наркозу.З’ясувалося, що самка лося отримала травми після наїзду легкового автомобіля, який збив її 20 лютого близько 20:00 на автодорозі М-07, у межах Оконського лісництва. Водій після аварії не зупинився і поїхав із місця події.Очевидці розповіли, що неподалік бачили чоловіка, який знімав на телефон пошкоджену Audi. Згодом у соцмережах з’явилося відео, на якому 23-річний чоловік демонстрував свій автомобіль після ДТП.Поліція розшукала його та склала адміністративні матеріали за вчинені правопорушення.Звертаємося до громадян: якщо ви скоїли наїзд на тварину, не залишайте її напризволяще. Зупиніться, зафіксуйте ДТП, зателефонуйте 102 і дочекайтеся поліції. Вчасна допомога може врятувати життя тварині.