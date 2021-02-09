Двоє волинських скороходів завоювали медалі на Чемпіонаті України





Змагання відбуваються з 21 до 23 лютого у місті Києві, - повідомляють у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.



Олена Собчук подолала дистанцію 5000 м за 20:40.76 ( PB), і зайняла 2 місце. Тренери Собчук Дмитро, Калитка Микола.



Іван Банзерук прдолав дистанцію 5000 м з результатом 19:13.70 (PB), і зайняв 2 місце. Тренер Яловик Володимир.

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