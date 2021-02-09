Двоє волинських скороходів завоювали медалі на Чемпіонаті України

Двоє волинських скороходів завоювали медалі на Чемпіонаті України
Двоє волинських скороходів порадували вболівальників-земляків своїми особистими рекордами у перший день Чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні.

Змагання відбуваються з 21 до 23 лютого у місті Києві, - повідомляють у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.

Олена Собчук подолала дистанцію 5000 м за 20:40.76 ( PB), і зайняла 2 місце. Тренери Собчук Дмитро, Калитка Микола.

Іван Банзерук прдолав дистанцію 5000 м з результатом 19:13.70 (PB), і зайняв 2 місце. Тренер Яловик Володимир.

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Теги: Волинь, спорт, легка атлетика, чемпіонат України
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