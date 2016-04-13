Кому найбільше довіряють українці

Кому найбільше довіряють українці
Соціологи зафіксували різке зростання рейтингу Володимира Зеленського останнім часом. Як і раніше, його випереджає Валерій Залужний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-21 лютого.

Президенту довіряють дві третини українців, не довіряють - третина (34%). З січня рівень довіри покращився з 57 до 65%.

Колишньому головнокомадувачу ЗСУ, а нині послу в Лондоні довіряють три чверті українців (76%), недовіряють - 16%. Довіра до Залужного поступова падала з весни минулого року.

Крім того:
телеведучому Сергію Притулі довіряють 34%, недовіряють - 51%;
п'ятому президенту Петру Порошенку довіряють 22%, недовіряють - 76%;
колишньому голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 19%, недовіряють - 41%;
екс-прем'єрці Юлії Тимошенко довіряють 11%, недовіряють - 86%.

Опитування було проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 лютого 2025 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Рейтинг довіри Валерія Залужного був вищим ніж у Зеленського наприкінці 2023 року та досягав 88%. Після відставки в лютому 2024 року великі соціологічні компанії не публікували рейтинги Залужного, який був призначений послом у Великій Британії.

Рейтинг Зеленського зріс на початку 2025 року. Це відбулося ще що того, як президент США Дональд Трамп заявив, ніби то у Зеленського рейтинг 4%.

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Теги: Україна, довіра, рейтинг
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