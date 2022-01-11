Потребує медичної допомоги: на Волині відшукали чоловіка, який зник на 5 днів





Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.



У Ковелі поліцейські встановили місце знаходження безвісти зниклого 34-річного волинянина Карпушкіна Олександра Володимировича, жителя села Радошинка Камінь-Каширського району Волинської області.



Як відомо, чоловік 16 лютого 2025 року о 08:30 поїхав автобусом сполученням «Карпилівка-Ковель» в напрямку Ковеля та не повернувся. .



Наразі чоловіка доставлено до лікувального закладу для надання медичної допомоги.



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