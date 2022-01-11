Потребує медичної допомоги: на Волині відшукали чоловіка, який зник на 5 днів

Потребує медичної допомоги: на Волині відшукали чоловіка, який зник на 5 днів
Волинські правоохоронці відшукали зниклого безвісти чоловіка, про місцезнаходження якого не було відомо 5 днів.

Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

У Ковелі поліцейські встановили місце знаходження безвісти зниклого 34-річного волинянина Карпушкіна Олександра Володимировича, жителя села Радошинка Камінь-Каширського району Волинської області.

Як відомо, чоловік 16 лютого 2025 року о 08:30 поїхав автобусом сполученням «Карпилівка-Ковель» в напрямку Ковеля та не повернувся. .

Наразі чоловіка доставлено до лікувального закладу для надання медичної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пошук, зникнення, поліція, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє волинських скороходів завоювали медалі на Чемпіонаті України
Сьогодні, 21:59
Потребує медичної допомоги: на Волині відшукали чоловіка, який зник на 5 днів
Сьогодні, 21:16
На Волині 23-річний водій збив самку лося і втік, тварині ампутували кінцівки. ФОТО
Сьогодні, 20:37
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 лютого
Сьогодні, 20:00
Україна втратила 40% видобутку газу внаслідок російських ударів, - Reuters
Сьогодні, 19:10
Схожі новини
Волинські поліцейські відшукали 13-річного хлопця, який втік з дому Волинські поліцейські відшукали 13-річного хлопця, який втік з дому
11 січень, 2022, 13:32
Загадкове зникнення вінничанина на Волині: у рюкзаку чоловіка знайшли знімки його переломів Загадкове зникнення вінничанина на Волині: у рюкзаку чоловіка знайшли знімки його переломів
02 серпень, 2019, 16:26
На Волині за ніч спіймали 5 п'яних водіїв На Волині за ніч спіймали 5 п'яних водіїв
21 грудень, 2024, 01:15
У волинянки конфіскували феєрверків на понад 800 тисяч гривень У волинянки конфіскували феєрверків на понад 800 тисяч гривень
03 грудень, 2024, 21:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє волинських скороходів завоювали медалі на Чемпіонаті України
Сьогодні, 21:59
 0
Потребує медичної допомоги: на Волині відшукали чоловіка, який зник на 5 днів
Сьогодні, 21:16
 0
На Волині 23-річний водій збив самку лося і втік, тварині ампутували кінцівки. ФОТО
Сьогодні, 20:37
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Україна втратила 40% видобутку газу внаслідок російських ударів, - Reuters
Сьогодні, 19:10
 0
Медіа
відео
1/8