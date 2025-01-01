Поїхав автобусом до Ковеля та не повернувся: на Волині зник безвісти 34-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Співробітники Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Карпушкіна Олександра Володимировича, 27 лютого 1990 року народження, жителя села Радошинка Камінь-Каширського району Волинської області.



Чоловік 16 лютого 2025 року о 08:30 поїхав автобусом сполученням «Карпилівка-Ковель» в напрямку Ковеля та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.



Прикмети: зріст приблизно 158 см, худорлявої тілобудови, волосся русе коротке, очі блакитні.



Був одягнений: у чорну шапку, куртку чорного кольору, джинсові штани чорного кольору.



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (03357) 2-32-09, тел. (03357) 2-37-79, 0506254509 або 102", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого 34-річного волинянина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Карпушкіна Олександра Володимировича, 27 лютого 1990 року народження, жителя села Радошинка Камінь-Каширського району Волинської області.Чоловік 16 лютого 2025 року о 08:30 поїхав автобусом сполученням «Карпилівка-Ковель» в напрямку Ковеля та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.зріст приблизно 158 см, худорлявої тілобудови, волосся русе коротке, очі блакитні.у чорну шапку, куртку чорного кольору, джинсові штани чорного кольору."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (03357) 2-32-09, тел. (03357) 2-37-79, 0506254509 або 102", - йдеться в повідомленні.

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