Ворог атакував обʼєкти видобутку українського газу, - Галущенко

Ворог атакував обʼєкти видобутку українського газу, - Галущенко
Сьогодні вночі Росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності, пише LB.ua.

Щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.

Міністр зазначив, що метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення.

Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання.

“У той час, як росія продовжує відверто брехати про те, що не атакує цивільну критичну інфраструктуру, ми є свідками того, як одразу декілька ракет цілеспрямовано атакують обʼєкти видобутку українського газу. Такі дії ворога тільки ще раз засвідчують, що росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, занурити в холод посеред зими. Це відвертий тероризм”, – зазначив міністр.

Вночі росіяни застосували по Україні близько 14 ракет та 161 ударний безпілотник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 38-річний чоловік підпалював вхідні двері квартир, де проживають військовослужбовці
Сьогодні, 13:25
На Волині жінка захищалася від співмешканця та вдарила його ножем в груди
Сьогодні, 13:20
Ворог атакував обʼєкти видобутку українського газу, - Галущенко
Сьогодні, 13:05
У Луцьку чоловік, який перебував у розшуку, скоїв ДТП: при затриманні лаявся та вкусив поліцейського за ногу
Сьогодні, 12:16
Поїхав автобусом до Ковеля та не повернувся: на Волині зник безвісти 34-річний чоловік
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Президент Литви запропонував Європі план підтримки України з п'яти пунктів Президент Литви запропонував Європі план підтримки України з п'яти пунктів
Сьогодні, 11:11
Путін хоче отримати максимум поступок від США, – ISW Путін хоче отримати максимум поступок від США, – ISW
Сьогодні, 09:52
Стармер запропонує розгортання 30 тисяч європейських військових в Україні, – ЗМІ Стармер запропонує розгортання 30 тисяч європейських військових в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 09:15
Путін заявив, що росіяни зайшли на українську територію з Курщини. Що кажуть в Україні? Путін заявив, що росіяни зайшли на українську територію з Курщини. Що кажуть в Україні?
19 лютий, 17:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани вшанували Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО
Сьогодні, 14:08
 0
На Відродження у Луцьку в ДТП потрапила Tesla
Сьогодні, 13:27
 0
На Волині 38-річний чоловік підпалював вхідні двері квартир, де проживають військовослужбовці
Сьогодні, 13:25
 0
На Волині жінка захищалася від співмешканця та вдарила його ножем в груди
Сьогодні, 13:20
 0
Ворог атакував обʼєкти видобутку українського газу, - Галущенко
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8