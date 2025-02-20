Ворог атакував обʼєкти видобутку українського газу, - Галущенко

Герман Галущенко.



Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності, пише



Щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.



Міністр зазначив, що метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення.



Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання.



“У той час, як росія продовжує відверто брехати про те, що не атакує цивільну критичну інфраструктуру, ми є свідками того, як одразу декілька ракет цілеспрямовано атакують обʼєкти видобутку українського газу. Такі дії ворога тільки ще раз засвідчують, що росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, занурити в холод посеред зими. Це відвертий тероризм”, – зазначив міністр.



Вночі росіяни застосували по Україні близько 14 ракет та 161 ударний безпілотник.

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