У Луцьку чоловік, який перебував у розшуку, скоїв ДТП: при затриманні лаявся та вкусив поліцейського за ногу

У вівторок, близько 14-ї години, поліцейські отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Захисників України.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Водій автомобіля Skoda не дотримався безпечної дистанції та зіштовхнувся із автомобілем Opel. Під час спілкування з керманичем автомобіля Opel інспектори помітили в нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Водієві запропонували пройти медичний огляд у встановленому законом порядку, проте він категорично відмовився. На нього склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.Також під час перевірки документів зʼясувалося, що чоловік перебуває в розшуку за ст. 210 (Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу) КУпАП.На місце події прибула мобільна група РТЦК та СП."Чоловік почав тікати, не виконував законних вимог, нецензурно лаявся та шарпав патрульних за одяг. У зв’язку з цим ми застосували спецзасіб — кайданки. Під час затримання громадянин чинив опір, порвав формений одяг поліцейського та вкусив його за ногу. За такі дії чоловік отримав низку адміністративних матеріалів. Надалі громадянин заявив, що потребує медичної допомоги, тож на місце ми викликали "швидку", яка ушпиталила його", - розповіли у поліції.