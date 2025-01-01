На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.

Вчора о 17:17 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Великий Омеляник Луцької громади.

На місце події оперативно прибули рятувальники 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин з міста Луцька.

З'ясувалося, що пожежа виникла у котельні та поширилася всередину будівлі. О 17:42 надзвичайники за допомогою водяного ствола ліквідували горіння. Завдяки швидким та професійним діям рятувальників вдалося врятувати будинок від знищення.

Попередньо, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки власником будівлі.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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