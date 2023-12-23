На Волині двоє дітей отруїлися чадним газом

На Волині двоє дітей отруїлися чадним газом
У селі Селець Ковельського району двоє дітей: хлопчик 14 років та дівчинка 12 років отруїлися чадним газом.

Подія трапилася 19 лютого ввечері.

Про це 20 лютого розповів Суспільному фахівець зі зв'язків з громадськістю Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Петро Герасименко.

Дітей госпіталізували до Ковельського міського медичного територіального об'єднання.

Суспільне намагається зв'язатись з медиками, що дізнатися про стан дітей.

Що робити, якщо ви підозрюєте отруєння чадним газом

Відкрийте вікна та двері для провітрювання.

Вийдіть самі або виведіть постраждалих на свіже повітря.

Негайно викличте швидку допомогу за номером 103.

Довідково: Чадний газ (CO) утворюється при неповному згорянні палива (газу, вугілля, дров тощо). Він не має запаху та кольору, тому його неможливо відчути. Навіть невелика кількість чадного газу може призвести до важкого отруєння або навіть смерті.

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Теги: Волинь, чадний газ
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