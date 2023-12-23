На Волині двоє дітей отруїлися чадним газом





Подія трапилася 19 лютого ввечері.



Про це 20 лютого розповів Петро Герасименко.



Дітей госпіталізували до Ковельського міського медичного територіального об'єднання.



Суспільне намагається зв'язатись з медиками, що дізнатися про стан дітей.



Що робити, якщо ви підозрюєте отруєння чадним газом



Відкрийте вікна та двері для провітрювання.



Вийдіть самі або виведіть постраждалих на свіже повітря.



Негайно викличте швидку допомогу за номером 103.



Довідково: Чадний газ (CO) утворюється при неповному згорянні палива (газу, вугілля, дров тощо). Він не має запаху та кольору, тому його неможливо відчути. Навіть невелика кількість чадного газу може призвести до важкого отруєння або навіть смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Селець Ковельського району двоє дітей: хлопчик 14 років та дівчинка 12 років отруїлися чадним газом.Подія трапилася 19 лютого ввечері.Про це 20 лютого розповів Суспільному фахівець зі зв'язків з громадськістю Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофДітей госпіталізували до Ковельського міського медичного територіального об'єднання.Суспільне намагається зв'язатись з медиками, що дізнатися про стан дітей.Відкрийте вікна та двері для провітрювання.Вийдіть самі або виведіть постраждалих на свіже повітря.Негайно викличте швидку допомогу за номером 103.Чадний газ (CO) утворюється при неповному згорянні палива (газу, вугілля, дров тощо). Він не має запаху та кольору, тому його неможливо відчути. Навіть невелика кількість чадного газу може призвести до важкого отруєння або навіть смерті.

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