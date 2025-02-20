Путін хоче отримати максимум поступок від США, – ISW

володимир путін намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах (зі США – ред.), щоб отримати максимум поступок від Сполучених Штатів.



Про це пише



"За повідомленнями, путін намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах, щоб вона була найбільш ефективною з конкретними особами, яких Сполучені Штати обирають для своєї переговорної делегації, ймовірно, намагаючись отримати максимум поступок від Сполучених Штатів", - йдеться у публікації.



Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що путін призначить переговірника для переговорів зі Сполученими Штатами після того, як Сполучені Штати призначать свого переговірника.



Російське видання Meduza повідомило посиланням на джерело, близьке до Кремля, що Сполучені Штати першими обрали свою делегацію для двосторонніх переговорів у Саудівській Аравії, після чого Росія спробувала "підібрати відповідних" колег для кожного з обраних американських чиновників.



The Moscow Times повідомила з посиланням на дипломатичне джерело, знайоме з ходом російсько-американської зустрічі 18 лютого, що Кремль прагне відновити доступ до заморожених резервів Центрального банку Росії в США на суму близько 6 мільярдів доларів.



Джерело стверджувало, що російська делегація на переговорах у Саудівській Аравії наполягала на тому, щоб Сполучені Штати погодилися на те, що обидві країни повністю відновлять роботу своїх дипломатичних місій, а також на поверненні російського дипломатичного майна в США, яке раніше було конфісковане американською владою за звинуваченнями у його використанні в розвідувальних цілях.



Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати і Росія домовилися відновити "функціональність (своїх – ред.) відповідних місій у Вашингтоні та Москві".



"Схоже, Кремль намагається підштовхнути Сполучені Штати до прийняття економічних і дипломатичних умов, які не пов'язані з війною в Україні, можливо, в обмін на поступки України і Заходу, які пов'язані з війною.



Прийняття Сполученими Штатами цих економічних і дипломатичних умов – без вимоги будь-яких російських поступок щодо України натомість – дасть Сполученим Штатам важелі впливу, необхідні для досягнення заявленої президентом США Дональдом Трампом мети – досягнення тривалого і міцного миру, який принесе користь Сполученим Штатам і Україні".



Рубіо і радник з національної безпеки Майкл Волтц 18 лютого підтвердили, що позиція президента США Дональда Трампа про те, що війна в Україні має завершитися "справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін", залишається незмінною.



Пізніше Рубіо зазначив, що поступки "повинні бути зроблені всіма сторонами" для того, щоб покласти край війні.



Він підкреслив, що війна може закінчитися лише тоді, коли "всі, хто бере участь у війні" – до яких чітко зарахував Україну, Росію та партнерів США в Європі – будуть "згодні" і приймуть угоду про завершення війни.



Відповідаючи на запитання про свою оцінку бажання Росії досягти миру після переговорів у Саудівській Аравії, Рубіо заявив, що Росія, схоже, готова "розпочати серйозний процес для визначення" механізму припинення війни, але результат буде залежати від готовності кожної сторони у війні "погодитися з певними речами".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що правитель Росіїнамагається оптимізувати російську делегацію на переговорах (зі США – ред.), щоб отримати максимум поступок від Сполучених Штатів.Про це пише УП з посиланням на ISW."За повідомленнями, путін намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах, щоб вона була найбільш ефективною з конкретними особами, яких Сполучені Штати обирають для своєї переговорної делегації, ймовірно, намагаючись отримати максимум поступок від Сполучених Штатів", - йдеться у публікації.Речник Кремлязаявив, що путін призначить переговірника для переговорів зі Сполученими Штатами після того, як Сполучені Штати призначать свого переговірника.Російське видання Meduza повідомило посиланням на джерело, близьке до Кремля, що Сполучені Штати першими обрали свою делегацію для двосторонніх переговорів у Саудівській Аравії, після чого Росія спробувала "підібрати відповідних" колег для кожного з обраних американських чиновників.The Moscow Times повідомила з посиланням на дипломатичне джерело, знайоме з ходом російсько-американської зустрічі 18 лютого, що Кремль прагне відновити доступ до заморожених резервів Центрального банку Росії в США на суму близько 6 мільярдів доларів.Джерело стверджувало, що російська делегація на переговорах у Саудівській Аравії наполягала на тому, щоб Сполучені Штати погодилися на те, що обидві країни повністю відновлять роботу своїх дипломатичних місій, а також на поверненні російського дипломатичного майна в США, яке раніше було конфісковане американською владою за звинуваченнями у його використанні в розвідувальних цілях.Державний секретар СШАзаявив, що Сполучені Штати і Росія домовилися відновити "функціональність (своїх – ред.) відповідних місій у Вашингтоні та Москві"."Схоже, Кремль намагається підштовхнути Сполучені Штати до прийняття економічних і дипломатичних умов, які не пов'язані з війною в Україні, можливо, в обмін на поступки України і Заходу, які пов'язані з війною.Прийняття Сполученими Штатами цих економічних і дипломатичних умов – без вимоги будь-яких російських поступок щодо України натомість – дасть Сполученим Штатам важелі впливу, необхідні для досягнення заявленої президентом США Дональдом Трампом мети – досягнення тривалого і міцного миру, який принесе користь Сполученим Штатам і Україні".Рубіо і радник з національної безпеки18 лютого підтвердили, що позиція президента СШАпро те, що війна в Україні має завершитися "справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін", залишається незмінною.Пізніше Рубіо зазначив, що поступки "повинні бути зроблені всіма сторонами" для того, щоб покласти край війні.Він підкреслив, що війна може закінчитися лише тоді, коли "всі, хто бере участь у війні" – до яких чітко зарахував Україну, Росію та партнерів США в Європі – будуть "згодні" і приймуть угоду про завершення війни.Відповідаючи на запитання про свою оцінку бажання Росії досягти миру після переговорів у Саудівській Аравії, Рубіо заявив, що Росія, схоже, готова "розпочати серйозний процес для визначення" механізму припинення війни, але результат буде залежати від готовності кожної сторони у війні "погодитися з певними речами".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію