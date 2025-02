Стармер запропонує розгортання 30 тисяч європейських військових в Україні, – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британіїпредставить Дональду Трампу план розгортання в Україні близько 30 тисяч європейських військових для підтримання режиму припинення вогню.Про це пеише Українська правда з посиланням на The Telegraph.Очікується, що Стармер під час зустрічі у Вашингтоні наступного тижня детально опише те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, яка буде укладена за посередництва президента США Дональда Трампа.За словами західних чиновників, поінформованих про ці плани, він закликатиме Трампа тримати американські винищувачі і ракети в готовності в Східній Європі, щоб відповісти потужною силою, якщо Росія порушить умови перемир'я, яке буде укладене.Як зазначає видання, англо-французька стратегія "сил заспокоєння" була представлена найвпливовішим європейським лідерам на екстреній зустрічі в Парижі на початку цього тижня, коли вони намагалися відреагувати на початок мирних переговорів Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним.Він був розроблений на тлі побоювань, що президент США вмиє руки щодо України та будь-якого припинення вогню майже одразу після укладення будь-якої угоди.Стармер, йдеться в публікації буде доводити, що в інтересах США залишатися залученими до запобігання третього вторгнення Росії після завершення бойових дій.Згідно з англо-французьким планом, в українських містах, портах та інших об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, що знаходяться далеко від нинішньої лінії фронту, буде розміщено менше 30 000 військовослужбовців під командуванням європейських країн.Замість того, щоб розміщувати набагато більший контингент в охопленій війною країні, місія покладатиметься на "технічний моніторинг", включаючи літаки розвідки, спостереження і рекогносцировки, безпілотники і супутники, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається", – сказав західний чиновник.Джерело додало, що операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб "відстежувати і відбивати атаки", щоб знову відкрити повітряний простір України і зробити можливими комерційні польоти.The Telegraph пише, що військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені до Чорного моря для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним шляхам.Видання додає, що план, викладений західними офіційними особами, далекий від 200-тисячної миротворчої місії, яку вимагає Володимир Зеленський, президент України, як можливу ціну за підписання мирної угоди.Але з огляду на те, що Німеччина, Іспанія та Італія виступають проти розгортання миротворчої місії, європейські можливості для забезпечення майбутнього України видаються обмеженими.Залишаючи переговори в Парижі, Стармер заявив, що така операція потребуватиме "підтримки США", щоб утримати Росію від повторного нападу.Ця підтримка може включати американські винищувачі, дислоковані в Румунії та Польщі, готові відповісти на будь-яку майбутню російську агресію.На східних кордонах НАТО також може базуватися набагато більший багатонаціональний сухопутний контингент, який у разі необхідності може бути перекинутий для захисту європейських військ в Україні.Ця стратегія також відповідає довгостроковій політиці не втягувати війська НАТО в пряму конфронтацію з російськими військами на підтримку України.Дослівно The Telegraph: "Є сподівання, що Трамп підтримає цю стратегію, оскільки це означатиме, що американські війська не будуть розгорнуті в Україні після війни"."Європейський чиновник повідомив The Telegraph, що НАТО також доведеться розпочати дискусії щодо статті 5 про взаємну оборону, в якій йдеться про те, що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх.Хоча не очікується, що це положення поширюватиметься на європейські війська, дислоковані в Україні, деякі країни наполягатимуть на тому, щоб воно залишалося в силі, якщо Москва вирішить напасти на їхню територію через розгортання військ".Що передувало: Раніше Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-яких мирних угод.Офіс прем'єра Великої Британії 17 лютого підтвердив, що Стармер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня, коли відвідає Вашингтон. Підтвердження зустрічі з'явилося на тлі того, що прем'єр-міністр применшує будь-які розбіжності зі США щодо України та європейської безпеки після того, якв односторонньому порядку розпочав переговори з Росією і заявив, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну оборону.