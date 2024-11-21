Справи Майдану: винесли 11 вироків, повідомили про підозру понад 300 особам

Справи Майдану: винесли 11 вироків, повідомили про підозру понад 300 особам
У "справах Майдану" суди за чотири роки винесли 11 вироків щодо 14 осіб, причетних до злочинів під час Революції Гідності. Повідомили про підозру 309 особам, зокрема 100 – у 2024 році.

Про це пише LB.ua.

"Працівники Державного бюро розслідувань навіть через 11 років після початку Революції Гідності продовжують ретельно розслідувати «справи Майдану». Пріоритетною залишається документація злочинів посадовців та правоохоронців, і передача відповідних матеріалів до суду. Робота триватиме допоки всі винні не будуть притягнуті до відповідальності", – йдеться у звіті ДБР.

До суду передано 147 обвинувальних актів щодо 279 осіб.

Серед фігурантів, чиї справи вже передані до суду, – колишнє керівництво держави та правоохоронних органів, зокрема: президент України, голова СБУ та його перший заступник, міністр внутрішніх справ і його заступник, міністр оборони, командувач внутрішніх військ, керівник столичної міліції, його заступник та керівник полку "Беркут". Їх обвинувачують в організації вбивств 67 громадян, а також у спричиненні тілесних ушкоджень 887 активістам у період з 18 по 20 лютого 2014 року.

"Злочинна організація, очолювана колишнім президентом України, з листопада 2013 по лютий 2014 року залучила до придушення протестів 60 тисяч правоохоронців. До цих дій були також залучені сотні слідчих міліції, прокурорів і суддів, які без достатніх доказів відправляли активістів під варту, використовуючи це як засіб залякування", – зазначили у у Бюро і додали, що до цієї статистики варто додати сотні цивільних осіб – так званих "тітушок", які били, катували, незаконно затримували та навіть убивали протестувальників.

Окремим напрямком роботи ДБР у "справах Майдану" є збір доказів щодо участі спецслужб РФ у силовому придушенні акцій протесту. Загалом розслідування охоплює близько 4 тисяч епізодів злочинної діяльності, в яких постраждали понад 2,5 тисячі осіб.

Крім того, активно вживаються заходи для арешту та повернення у власність держави активів, незаконно виведених колишніми високопосадовцями. На підставі матеріалів ДБР у дохід держави передано майно колишнього президента України, зокрема:

- 31 млн грн;

- 85 тис. доларів США;

- 537 історико-культурних цінностей на суму близько 19 млн євро;

- 2 земельні ділянки та 8 будівель.

Також ДБР передало в управління АРМА майно колишнього міністра внутрішніх справ та ініціювало стягнення на користь держави його активів на суму майже 1,4 млрд грн.

Розслідування триває.

Восени минулого року керівник департаменту Офісу генерального прокурора у справах Майдану Олексій Донський сказав у програмі "Дорослий погляд" на LB live, що жоден прокурор, який незаконно обвинувачував учасників Майдану, і жоден суддя, який їх судив, зараз не притягнуті до відповідальності. Проти них немає жодного обвинувального вироку.

Під час Революції Гідності було вчинено понад 4000 злочинів, а фігурують у цих справах понад 10 000 людей. 89 осіб звільнили від відповідальності, переважно – через закінчення строків давності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Майдан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент Литви запропонував Європі план підтримки України з п'яти пунктів
Сьогодні, 11:11
На Волині двоє дітей отруїлися чадним газом
Сьогодні, 10:33
Справи Майдану: винесли 11 вироків, повідомили про підозру понад 300 особам
Сьогодні, 10:13
Путін хоче отримати максимум поступок від США, – ISW
Сьогодні, 09:52
Стармер запропонує розгортання 30 тисяч європейських військових в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Жоден суддя і прокурор, які незаконно притягували до відповідальності учасників Майдану, не засуджений Жоден суддя і прокурор, які незаконно притягували до відповідальності учасників Майдану, не засуджений
21 листопад, 2024, 13:53
Справи Майдану: судитимуть eкскерівників СБУ та 20 високопосадовців фсб рф Справи Майдану: судитимуть eкскерівників СБУ та 20 високопосадовців фсб рф
24 вересень, 2024, 14:43
Встановили правоохоронців, які здійснили перші постріли на Майдані 20 лютого 2014 року Встановили правоохоронців, які здійснили перші постріли на Майдані 20 лютого 2014 року
19 червень, 2024, 15:45
10 років тому погода була такою ж: спогади пораненого на Майдані лучанина Артема Запотоцького 10 років тому погода була такою ж: спогади пораненого на Майдані лучанина Артема Запотоцького
20 лютий, 2024, 22:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Президент Литви запропонував Європі план підтримки України з п'яти пунктів
Сьогодні, 11:11
 0
На Волині двоє дітей отруїлися чадним газом
Сьогодні, 10:33
 0
Справи Майдану: винесли 11 вироків, повідомили про підозру понад 300 особам
Сьогодні, 10:13
 0
Путін хоче отримати максимум поступок від США, – ISW
Сьогодні, 09:52
 0
Стармер запропонує розгортання 30 тисяч європейських військових в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8