Справи Майдану: винесли 11 вироків, повідомили про підозру понад 300 особам





Про це пише



"Працівники Державного бюро розслідувань навіть через 11 років після початку Революції Гідності продовжують ретельно розслідувати «справи Майдану». Пріоритетною залишається документація злочинів посадовців та правоохоронців, і передача відповідних матеріалів до суду. Робота триватиме допоки всі винні не будуть притягнуті до відповідальності", – йдеться у звіті ДБР.



До суду передано 147 обвинувальних актів щодо 279 осіб.



Серед фігурантів, чиї справи вже передані до суду, – колишнє керівництво держави та правоохоронних органів, зокрема: президент України, голова СБУ та його перший заступник, міністр внутрішніх справ і його заступник, міністр оборони, командувач внутрішніх військ, керівник столичної міліції, його заступник та керівник полку "Беркут". Їх обвинувачують в організації вбивств 67 громадян, а також у спричиненні тілесних ушкоджень 887 активістам у період з 18 по 20 лютого 2014 року.



"Злочинна організація, очолювана колишнім президентом України, з листопада 2013 по лютий 2014 року залучила до придушення протестів 60 тисяч правоохоронців. До цих дій були також залучені сотні слідчих міліції, прокурорів і суддів, які без достатніх доказів відправляли активістів під варту, використовуючи це як засіб залякування", – зазначили у у Бюро і додали, що до цієї статистики варто додати сотні цивільних осіб – так званих "тітушок", які били, катували, незаконно затримували та навіть убивали протестувальників.



Окремим напрямком роботи ДБР у "справах Майдану" є збір доказів щодо участі спецслужб РФ у силовому придушенні акцій протесту. Загалом розслідування охоплює близько 4 тисяч епізодів злочинної діяльності, в яких постраждали понад 2,5 тисячі осіб.



Крім того, активно вживаються заходи для арешту та повернення у власність держави активів, незаконно виведених колишніми високопосадовцями. На підставі матеріалів ДБР у дохід держави передано майно колишнього президента України, зокрема:



- 31 млн грн;



- 85 тис. доларів США;



- 537 історико-культурних цінностей на суму близько 19 млн євро;



- 2 земельні ділянки та 8 будівель.



Також ДБР передало в управління АРМА майно колишнього міністра внутрішніх справ та ініціювало стягнення на користь держави його активів на суму майже 1,4 млрд грн.



Розслідування триває.



Восени минулого року керівник департаменту Офісу генерального прокурора у справах Майдану Олексій Донський сказав у програмі "Дорослий погляд" на LB live, що жоден прокурор, який незаконно обвинувачував учасників Майдану, і жоден суддя, який їх судив, зараз не притягнуті до відповідальності. Проти них немає жодного обвинувального вироку.



Під час Революції Гідності було вчинено понад 4000 злочинів, а фігурують у цих справах понад 10 000 людей. 89 осіб звільнили від відповідальності, переважно – через закінчення строків давності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У "справах Майдану" суди за чотири роки винесли 11 вироків щодо 14 осіб, причетних до злочинів під час Революції Гідності. Повідомили про підозру 309 особам, зокрема 100 – у 2024 році.Про це пише LB.ua "Працівники Державного бюро розслідувань навіть через 11 років після початку Революції Гідності продовжують ретельно розслідувати «справи Майдану». Пріоритетною залишається документація злочинів посадовців та правоохоронців, і передача відповідних матеріалів до суду. Робота триватиме допоки всі винні не будуть притягнуті до відповідальності", – йдеться у звіті ДБР.До суду передано 147 обвинувальних актів щодо 279 осіб.Серед фігурантів, чиї справи вже передані до суду, – колишнє керівництво держави та правоохоронних органів, зокрема: президент України, голова СБУ та його перший заступник, міністр внутрішніх справ і його заступник, міністр оборони, командувач внутрішніх військ, керівник столичної міліції, його заступник та керівник полку "Беркут". Їх обвинувачують в організації вбивств 67 громадян, а також у спричиненні тілесних ушкоджень 887 активістам у період з 18 по 20 лютого 2014 року."Злочинна організація, очолювана колишнім президентом України, з листопада 2013 по лютий 2014 року залучила до придушення протестів 60 тисяч правоохоронців. До цих дій були також залучені сотні слідчих міліції, прокурорів і суддів, які без достатніх доказів відправляли активістів під варту, використовуючи це як засіб залякування", – зазначили у у Бюро і додали, що до цієї статистики варто додати сотні цивільних осіб – так званих "тітушок", які били, катували, незаконно затримували та навіть убивали протестувальників.Окремим напрямком роботи ДБР у "справах Майдану" є збір доказів щодо участі спецслужб РФ у силовому придушенні акцій протесту. Загалом розслідування охоплює близько 4 тисяч епізодів злочинної діяльності, в яких постраждали понад 2,5 тисячі осіб.Крім того, активно вживаються заходи для арешту та повернення у власність держави активів, незаконно виведених колишніми високопосадовцями. На підставі матеріалів ДБР у дохід держави передано майно колишнього президента України, зокрема:- 31 млн грн;- 85 тис. доларів США;- 537 історико-культурних цінностей на суму близько 19 млн євро;- 2 земельні ділянки та 8 будівель.Також ДБР передало в управління АРМА майно колишнього міністра внутрішніх справ та ініціювало стягнення на користь держави його активів на суму майже 1,4 млрд грн.Розслідування триває.Восени минулого року керівник департаменту Офісу генерального прокурора у справах Майдану Олексій Донський сказав у програмі "Дорослий погляд" на LB live, що жоден прокурор, який незаконно обвинувачував учасників Майдану, і жоден суддя, який їх судив, зараз не притягнуті до відповідальності. Проти них немає жодного обвинувального вироку.Під час Революції Гідності було вчинено понад 4000 злочинів, а фігурують у цих справах понад 10 000 людей. 89 осіб звільнили від відповідальності, переважно – через закінчення строків давності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію