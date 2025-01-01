Президент Литви запропонував Європі план підтримки України з п'яти пунктів

Президент Литви запропонував Європі план підтримки України з п'яти пунктів
Президент Литви Гітанас Науседа запропонував Європі план підтримки України. Зокрема, він передбачає гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу литовської держави в соцмережі X.

"Ми повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи. Досить балачок - час діяти", - наголосив Науседа.

Він уточнив, що підтримка України передбачає:

- реальні гарантії безпеки для України - членство в НАТО має залишатися на "столі";

- Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають зберігатися доти, доки агресія не припиниться;

- термінове фінансування для виробництва озброєнь і 10 млрд євро для оборонної промисловості України;

- вилучення заморожених активів Росії і введення тарифів на російський/білоруський імпорт;

- прискорений вступ України до ЄС - до 2030 року.

Президент Литви звернув увагу, що безпека України - це частина європейської безпеки.

Допомога Україні від Європи

Нагадаємо, після того, як новим президентом США став Дональд Трамп, Вашингтон припинив виділяти Україні військову допомогу.

На цьому тлі допомога від європейських країн стала критично важливою для України.

За інформацією Politico, країни ЄС можуть готувати для України пакет військової допомоги, до якого увійде зброя вартістю 6 млрд євро або навіть більше.

Також нещодавно Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини. Зокрема, німці передали велику кількість безпілотників, ракети для систем ППО та артилерію.

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Теги: Україна, росія, війна
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