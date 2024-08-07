У Луцьку розчищають чагарники й дерева вздовж Стиру. ВІДЕО





Про це Олександр Михалусь.



Інформацію про те, що у міській тергромаді планують реконструювати лугопарк, опублікували на сайті Луцькради 18 лютого.



Ці роботи проводять перед стартом реалізації проєкту "Нове будівництво лугопарку вздовж річки Стир на території від мосту на вул. Ковельській до мосту на вул. Шевченка в м. Луцьку Волинської області" в партнерстві з польським містом Жешув. За цим робочим проєктом виконком міської ради 12 лютого затвердив проєктно-кошторисну документацію.



Згідно з рішенням комісії з визначення стану зелених насаджень у Луцькій міській громаді, на території лугопарку видалять 684 дерева та 197 кущів, із яких 453 самосійні клени-ясени американські та 226 верб самосійних.



Олександр Михалусь зазначив, що більшість дерев і кущів вздовж річки Стир залишаться збереженими як основа майбутнього реконструйованого парку.



"І американський клен тут біля Ковельського мосту, аби був проїзд. Воно нависало і такі нахилені дерева. Але дерев ми не багато ріжемо: в основному — чагарники. По деревах ми не чіпаємо і стараємось зберегти в такій формі, як є. Дерев’яну продукцію розвозимо малозабезпеченим сім’ям, учасникам бойових дій та АТО", — сказав посадовець.



Працівник КП "Парки та сквери міста Луцька" Микола Левчук розповів, що працюють на території лугопарку майже щодня, наводячи лад.



"Дерева такі, напевно, що старші за мене. Падають, самі бачите, які верби тут. Цей парк був висаджений за союзу. Я тут вчився в училищі в 1974-1977 рр. Робимо благоустрій", — сказав комунальник.



Як додав керівник комунального підприємства Олександр Михалусь, обрізка аварійних дерев, чагарників триватиме в парках і скверах міста Луцька впродовж року.



Загалом на знесення аварійно-небезпечних дерев та усунення супутніх ситуацій із міського бюджету на 2025 рік передбачили мільйон гривень, розповів Суспільному директор міського департаменту ЖКГ Микола Осіюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку комунальники розпочали розчищати чагарники та видаляти аварійні, сухостійні, уражені омелою, фаутні, тобто з пошкодженим стовбуром, дерева на території лугопарку площею більш як 10 гектарів уздовж річки Стир на вулиці Набережній.Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства "Парки та сквери міста Луцька"Інформацію про те, що у міській тергромаді планують реконструювати лугопарк, опублікували на сайті Луцькради 18 лютого.Ці роботи проводять перед стартом реалізації проєкту "Нове будівництво лугопарку вздовж річки Стир на території від мосту на вул. Ковельській до мосту на вул. Шевченка в м. Луцьку Волинської області" в партнерстві з польським містом Жешув. За цим робочим проєктом виконком міської ради 12 лютого затвердив проєктно-кошторисну документацію.Згідно з рішенням комісії з визначення стану зелених насаджень у Луцькій міській громаді, на території лугопарку видалять 684 дерева та 197 кущів, із яких 453 самосійні клени-ясени американські та 226 верб самосійних.Олександр Михалусь зазначив, що більшість дерев і кущів вздовж річки Стир залишаться збереженими як основа майбутнього реконструйованого парку."І американський клен тут біля Ковельського мосту, аби був проїзд. Воно нависало і такі нахилені дерева. Але дерев ми не багато ріжемо: в основному — чагарники. По деревах ми не чіпаємо і стараємось зберегти в такій формі, як є. Дерев’яну продукцію розвозимо малозабезпеченим сім’ям, учасникам бойових дій та АТО", — сказав посадовець.Працівник КП "Парки та сквери міста Луцька" Микола Левчук розповів, що працюють на території лугопарку майже щодня, наводячи лад."Дерева такі, напевно, що старші за мене. Падають, самі бачите, які верби тут. Цей парк був висаджений за союзу. Я тут вчився в училищі в 1974-1977 рр. Робимо благоустрій", — сказав комунальник.Як додав керівник комунального підприємства Олександр Михалусь, обрізка аварійних дерев, чагарників триватиме в парках і скверах міста Луцька впродовж року.Загалом на знесення аварійно-небезпечних дерев та усунення супутніх ситуацій із міського бюджету на 2025 рік передбачили мільйон гривень, розповів Суспільному директор міського департаменту ЖКГ Микола Осіюк.

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