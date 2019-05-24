Скільки на Волині коштує домашня «молочка». ФОТО

Скільки на Волині коштує домашня «молочка». ФОТО
У місті Рожище Волинської області вартість молочних продуктів на ринку залишається стабільною.

Про це повідомляє ВСН.

Молоко продається по 40 гривень за літр, гладишкова сметана коштує 70 гривень за пів літра, сепараторна – 120 гривень за пів літра, а домашній сир – від 150 гривень за кілограм.
Скільки на Волині коштує домашня «молочка». ФОТО

Продавці кажуть, що очікувати на зниження цін не варто, адже виробники молочної продукції стикаються з високими витратами на утримання худоби, закупівлю кормів та ветеринарні послуги.
Скільки на Волині коштує домашня «молочка». ФОТО

Здорожчання електроенергії та пального також впливає на собівартість виробництва. Також конкуренція серед постачальників на ринку не надто велика, що дає змогу продавцям утримувати ціни на високому рівні.
Скільки на Волині коштує домашня «молочка». ФОТО

Місцеві споживачі нарікають, що такі ціни суттєво б’ють по кишені, особливо в умовах економічної нестабільності. Водночас продавці пояснюють, що зменшити вартість товару вони не можуть через постійне зростання витрат.

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Теги: Волинь, Рожище, ціни, молочні продукти, молоко, сир
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