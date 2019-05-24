Скільки на Волині коштує домашня «молочка». ФОТО





Про це повідомляє



Молоко продається по 40 гривень за літр, гладишкова сметана коштує 70 гривень за пів літра, сепараторна – 120 гривень за пів літра, а домашній сир – від 150 гривень за кілограм.



Продавці кажуть, що очікувати на зниження цін не варто, адже виробники молочної продукції стикаються з високими витратами на утримання худоби, закупівлю кормів та ветеринарні послуги.



Здорожчання електроенергії та пального також впливає на собівартість виробництва. Також конкуренція серед постачальників на ринку не надто велика, що дає змогу продавцям утримувати ціни на високому рівні.



Місцеві споживачі нарікають, що такі ціни суттєво б’ють по кишені, особливо в умовах економічної нестабільності. Водночас продавці пояснюють, що зменшити вартість товару вони не можуть через постійне зростання витрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Рожище Волинської області вартість молочних продуктів на ринку залишається стабільною.Про це повідомляє ВСН. Молоко продається по 40 гривень за літр, гладишкова сметана коштує 70 гривень за пів літра, сепараторна – 120 гривень за пів літра, а домашній сир – від 150 гривень за кілограм.Продавці кажуть, що очікувати на зниження цін не варто, адже виробники молочної продукції стикаються з високими витратами на утримання худоби, закупівлю кормів та ветеринарні послуги.Здорожчання електроенергії та пального також впливає на собівартість виробництва. Також конкуренція серед постачальників на ринку не надто велика, що дає змогу продавцям утримувати ціни на високому рівні.Місцеві споживачі нарікають, що такі ціни суттєво б’ють по кишені, особливо в умовах економічної нестабільності. Водночас продавці пояснюють, що зменшити вартість товару вони не можуть через постійне зростання витрат.

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