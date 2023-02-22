Волиняни біля поля знайшли 8 мінометних мін часів Другої світової війни

Волиняни біля поля знайшли 8 мінометних мін часів Другої світової війни
На Волині сапери знищили 8 мінометних мін періоду Другої світової війни. Вибухонебезпечні предмети виявили на території села Глинянка Ковельського району.

Про це повідомив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Волинській області Володимир Нестеров, - пише Суспільне.

Про знахідку рятувальників сповістили місцеві жителі. На місце виїхав піротехнічний підрозділ аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Луцька.

"Вибухонебезпечні предмети пролежали тривалий час в землі, і можливо не пряму, але загрозу становлять. Поруч знаходиться поле, і міг транспорт наїхати чи сільськогосподарська техніка", — сказав речник.
Волиняни біля поля знайшли 8 мінометних мін часів Другої світової війни

Під час проведення робіт рятувальники вилучили міни калібру 120 мм, а також очистили 400 метрів квадратних території навколо знайдених боєприпасів. Усі предмети транспортували та знищили на спеціальному підривному майданчику.

Загалом від початку 2025 року фахівці Служби порятунку виявили та знищили на території Волинської області 22 вибухонебезпечні предмети, додав Володимир Нестеров.
Волиняни біля поля знайшли 8 мінометних мін часів Другої світової війни

У ДСНС також нагадали: у разі виявлення предметів, схожих за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, потрібно повідомили про це рятувальників за номером 101. Їх не можна брати руками, переміщувати або розбирати самостійно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, війна, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки на Волині коштує домашня «молочка». ФОТО
Сьогодні, 05:28
З 1 березня в Україні знизять ціни на популярні ліки. СПИСОК
Сьогодні, 03:41
Волиняни біля поля знайшли 8 мінометних мін часів Другої світової війни
Сьогодні, 02:17
Двоє спортсменів з Волині стали чемпіонами України
Сьогодні, 01:15
20 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
«Віталій був вихований на козацьких піснях»: матері воїна з Волині вручили посмертну нагороду сина «Віталій був вихований на козацьких піснях»: матері воїна з Волині вручили посмертну нагороду сина
22 лютий, 2023, 12:45
Ковельський волонтерський центр «МАРЛОГ» доєднався до челенджу, який запустили дружини загиблих Героїв Ковельський волонтерський центр «МАРЛОГ» доєднався до челенджу, який запустили дружини загиблих Героїв
29 січень, 2023, 12:59
Командир з Волині вивів з-під ворожого обстрілу людей та техніку Командир з Волині вивів з-під ворожого обстрілу людей та техніку
06 листопад, 2022, 12:15
У Ковелі відключення електроенергії ще буде сьогодні протягом дня, – мер У Ковелі відключення електроенергії ще буде сьогодні протягом дня, – мер
24 жовтень, 2022, 10:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку розчищають чагарники й дерева вздовж Стиру. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
 0
Скільки на Волині коштує домашня «молочка». ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
З 1 березня в Україні знизять ціни на популярні ліки. СПИСОК
Сьогодні, 03:41
 0
Волиняни біля поля знайшли 8 мінометних мін часів Другої світової війни
Сьогодні, 02:17
 0
Двоє спортсменів з Волині стали чемпіонами України
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8