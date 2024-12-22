Двоє спортсменів з Волині стали чемпіонами України





Про це повідомляє газета



У результаті волинська спортсменка Христина Понікарчик зі спортивної ходьби зайняла перше місце. Також володарем «золота» зі спортивної ходьби став волинянин Едуард Муравський. Про це повідомила директорка Любешівської ДЮСШ, тренерка Валентина Борисюк.



За крок до призового місця зупинилися волиняни Андрій Клямар і Катерина Черевко, зайнявши 4 місця. Сьомою фінішувала легкоатлетка Марта Дусик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Триває чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. Участь у цих змаганнях беруть вихованці Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи.Про це повідомляє газета "Нове життя". У результаті волинська спортсменказі спортивної ходьби зайняла перше місце. Також володарем «золота» зі спортивної ходьби став волинянин. Про це повідомила директорка Любешівської ДЮСШ, тренеркаЗа крок до призового місця зупинилися волиняни, зайнявши 4 місця. Сьомою фінішувала легкоатлетка

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