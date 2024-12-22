Двоє спортсменів з Волині стали чемпіонами України

Двоє спортсменів з Волині стали чемпіонами України
Триває чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. Участь у цих змаганнях беруть вихованці Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи.

Про це повідомляє газета "Нове життя".

У результаті волинська спортсменка Христина Понікарчик зі спортивної ходьби зайняла перше місце. Також володарем «золота» зі спортивної ходьби став волинянин Едуард Муравський. Про це повідомила директорка Любешівської ДЮСШ, тренерка Валентина Борисюк.

За крок до призового місця зупинилися волиняни Андрій Клямар і Катерина Черевко, зайнявши 4 місця. Сьомою фінішувала легкоатлетка Марта Дусик.

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Теги: Волинь, спорт, чемпіонат України
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