Воїна з Волині нагородили «Срібним хрестом»
Сьогодні, 08:25
Воїну з Волині Артемові Мальчуку присвоїли почесну нагороду від головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського «Срібний хрест».
Це визнання є символом відваги, самовідданості та вагомого внеску у спільне благо України, - повідомили у Дубечненській громаді.
Артем Мальчук отримав цю відзнаку за мужність, проявлену під час бойових дій. У своїй діяльності Захисник завжди демонструє високу відповідальність і непохитну віру в те, що саме його зусилля здатні змінити майбутнє. Його героїчні дії стали доказом того, що справжній патріотизм і людяність завжди перемагають.
"Присвоєння такої почесної нагороди одному з наших земляків є великою честю для всієї громади. Ми пишаємося тим, що серед нас є такі мужні та самовіддані люди, це ще раз доводить, що наші жителі готові захищати, допомагати та розбудовувати державу", - йдеться у дописі на сайті громади.
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Це визнання є символом відваги, самовідданості та вагомого внеску у спільне благо України, - повідомили у Дубечненській громаді.
Артем Мальчук отримав цю відзнаку за мужність, проявлену під час бойових дій. У своїй діяльності Захисник завжди демонструє високу відповідальність і непохитну віру в те, що саме його зусилля здатні змінити майбутнє. Його героїчні дії стали доказом того, що справжній патріотизм і людяність завжди перемагають.
"Присвоєння такої почесної нагороди одному з наших земляків є великою честю для всієї громади. Ми пишаємося тим, що серед нас є такі мужні та самовіддані люди, це ще раз доводить, що наші жителі готові захищати, допомагати та розбудовувати державу", - йдеться у дописі на сайті громади.
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