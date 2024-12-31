Воїна з Волині нагородили «Срібним хрестом»

Воїна з Волині нагородили «Срібним хрестом»
Воїну з Волині Артемові Мальчуку присвоїли почесну нагороду від головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського «Срібний хрест».

Це визнання є символом відваги, самовідданості та вагомого внеску у спільне благо України, - повідомили у Дубечненській громаді.

Артем Мальчук отримав цю відзнаку за мужність, проявлену під час бойових дій. У своїй діяльності Захисник завжди демонструє високу відповідальність і непохитну віру в те, що саме його зусилля здатні змінити майбутнє. Його героїчні дії стали доказом того, що справжній патріотизм і людяність завжди перемагають.
Воїна з Волині нагородили «Срібним хрестом»

"Присвоєння такої почесної нагороди одному з наших земляків є великою честю для всієї громади. Ми пишаємося тим, що серед нас є такі мужні та самовіддані люди, це ще раз доводить, що наші жителі готові захищати, допомагати та розбудовувати державу", - йдеться у дописі на сайті громади.
Воїна з Волині нагородили «Срібним хрестом»

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Теги: Волинь, Дубечне, нагорода, війна, ЗСУ
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