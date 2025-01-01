На Волині жінка захищалася від співмешканця та вдарила його ножем в груди
Сьогодні, 13:20
У Маневицькому районному суді винесли вирок жінці, яка під час самооборони встромила ніж у груди співмешканця.
Про деталі інциденту журналістам ВолиньPost повідомили у поліції Волині, а також про це йдеться у відповідному судовому рішенні.
Трапилася історія нещодавно – 5 січня 2025 року у селі Галузія на Камінь-Каширщині. Того вечора 34-річна обвинувачена та її 34-річний співмешканець разом випивали.
Раптом між парочкою виникла сварка, яка швидко переросла у фізичне протистояння. Чоловік першим пустив у хід ніж – він поранив жінку у стегно. У відповідь вона схопила кухонний ніж і завдала йому удару просто в грудну клітку.
На щастя, чоловік вижив, хоча отримав тяжке поранення. Жінку ж звинуватили в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень під час перевищення меж необхідної оборони (ст. 124 ККУ).
Сторони уклали угоду про примирення, тож суд призначив обвинуваченій 180 годин громадських робіт.
Обвинувачена під час різанини отримала легке тілесне ушкодження і навіть відмовилася від госпіталізації. Чи судитимуть за це її нападника – невідомо.
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Про деталі інциденту журналістам ВолиньPost повідомили у поліції Волині, а також про це йдеться у відповідному судовому рішенні.
Трапилася історія нещодавно – 5 січня 2025 року у селі Галузія на Камінь-Каширщині. Того вечора 34-річна обвинувачена та її 34-річний співмешканець разом випивали.
Раптом між парочкою виникла сварка, яка швидко переросла у фізичне протистояння. Чоловік першим пустив у хід ніж – він поранив жінку у стегно. У відповідь вона схопила кухонний ніж і завдала йому удару просто в грудну клітку.
На щастя, чоловік вижив, хоча отримав тяжке поранення. Жінку ж звинуватили в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень під час перевищення меж необхідної оборони (ст. 124 ККУ).
Сторони уклали угоду про примирення, тож суд призначив обвинуваченій 180 годин громадських робіт.
Обвинувачена під час різанини отримала легке тілесне ушкодження і навіть відмовилася від госпіталізації. Чи судитимуть за це її нападника – невідомо.
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