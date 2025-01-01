На Відродження у Луцьку в ДТП потрапила Tesla





Про це ВолиньPost повідомили очевидці.



Автотроща сталася в обідню пору у четвер, 20 лютого.



Зазначають, що зіткнулися два автомобілі: легковик марки Tesla та кросовер (марка невідома).



Деталі згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Відродження у Луцьку (поблизу повороту на проспект Молоді) трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці.Автотроща сталася в обідню пору у четвер, 20 лютого.Зазначають, що зіткнулися два автомобілі: легковик марки Tesla та кросовер (марка невідома).Деталі згодом.

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