На Відродження у Луцьку в ДТП потрапила Tesla
Сьогодні, 13:27
На проспекті Відродження у Луцьку (поблизу повороту на проспект Молоді) трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це ВолиньPost повідомили очевидці.
Автотроща сталася в обідню пору у четвер, 20 лютого.
Зазначають, що зіткнулися два автомобілі: легковик марки Tesla та кросовер (марка невідома).
Деталі згодом.
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Про це ВолиньPost повідомили очевидці.
Автотроща сталася в обідню пору у четвер, 20 лютого.
Зазначають, що зіткнулися два автомобілі: легковик марки Tesla та кросовер (марка невідома).
Деталі згодом.
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