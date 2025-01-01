На Відродження у Луцьку в ДТП потрапила Tesla

На Відродження у Луцьку в ДТП потрапила Tesla
На проспекті Відродження у Луцьку (поблизу повороту на проспект Молоді) трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це ВолиньPost повідомили очевидці.

Автотроща сталася в обідню пору у четвер, 20 лютого.

Зазначають, що зіткнулися два автомобілі: легковик марки Tesla та кросовер (марка невідома).

Деталі згодом.

На Відродження у Луцьку в ДТП потрапила Tesla
На Відродження у Луцьку в ДТП потрапила Tesla


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