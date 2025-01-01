У Луцьку чоловік обікрав церкву на 42 тисячі гривень: виявилося – для нього це не вперше

У Луцьку чоловік обікрав церкву на 42 тисячі гривень: виявилося – для нього це не вперше
У Луцьку міськрайонному суді винесли вирок місцевому мешканцю, який вдерся у приміщення церкви та викрав кругленьку суму грошей. З’ясувалося, що подібні злочини для нього – не новина.

Про це стало відомо із судового рішення, опублікованого на сайті ЄДРСР.

У документі зазначають, що обвинувачений був неодноразово судимий за крадіжки та грабежі. Вперше – ще у 2001 році, востаннє – у листопаді 2022-го.

Тоді він потрапив за ґрати через те, що вкрав гроші у церкві Воздвиження Хреста Господнього ПЦУ, що на вулиці Данила Галицького у Луцьку. Однак довго у в’язниці не пробув, і за кілька років був звільнений від відбування покарання для проходження військової служби. Однак замість того, щоб виправити своє життя, чоловік знову порушив закон.

В ніч на 1 січня 2025 року обвинувачений розбив вікно та проник у церкву Святителя Миколая Чудотворця, що на проспекті Відродження в Луцьку. Звідти йому вдалося винести аж 42 200 грн, які належали релігійній громаді.

Суд визнав чоловіка винним у повторній крадіжці з проникненням у приміщення в умовах воєнного стану та засудив до 5 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України).

Враховуючи попереднє невідбуте покарання, остаточний термін ув’язнення склав 5 років і 6 місяців.

Церква Святителя Миколая Чудотворця
Церква Святителя Миколая Чудотворця

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