Лучани вшанували Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО
Сьогодні, 14:08
20 лютого, у День пам'яті Героїв Небесної Сотні, у Луцьку вшанували полеглих під час Революції гідності у 2014 році хвилиною мовчання.
Про це пише Суспільне.
Біля пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – загинули за єдність України" на Театральному майдані відбулося покладання квітів і спільна молитва.
"Треба зупинитися, постояти, послухати, щоб ми усі були трохи жвавіші, щоб ми думали про нашу свободу, жили у своїй вільній Україні. Ми ждемо і дочекаємося, щоб хлопці наші перемогли", — сказала лучанка Лариса, яка долучилася до хвилини мовчання і вшанування полеглих за країну Героїв.
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Про це пише Суспільне.
Біля пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – загинули за єдність України" на Театральному майдані відбулося покладання квітів і спільна молитва.
"Треба зупинитися, постояти, послухати, щоб ми усі були трохи жвавіші, щоб ми думали про нашу свободу, жили у своїй вільній Україні. Ми ждемо і дочекаємося, щоб хлопці наші перемогли", — сказала лучанка Лариса, яка долучилася до хвилини мовчання і вшанування полеглих за країну Героїв.
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