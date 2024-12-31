Лучани вшанували Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО





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Біля пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – загинули за єдність України" на Театральному майдані відбулося покладання квітів і спільна молитва.



"Треба зупинитися, постояти, послухати, щоб ми усі були трохи жвавіші, щоб ми думали про нашу свободу, жили у своїй вільній Україні. Ми ждемо і дочекаємося, щоб хлопці наші перемогли", — сказала лучанка Лариса, яка долучилася до хвилини мовчання і вшанування полеглих за країну Героїв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 лютого, у День пам'яті Героїв Небесної Сотні, у Луцьку вшанували полеглих під час Революції гідності у 2014 році хвилиною мовчання.Про це пише Суспільне Біля пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – загинули за єдність України" на Театральному майдані відбулося покладання квітів і спільна молитва."Треба зупинитися, постояти, послухати, щоб ми усі були трохи жвавіші, щоб ми думали про нашу свободу, жили у своїй вільній Україні. Ми ждемо і дочекаємося, щоб хлопці наші перемогли", — сказала лучанка, яка долучилася до хвилини мовчання і вшанування полеглих за країну Героїв.

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