На Волині 38-річний чоловік підпалював вхідні двері квартир, де проживають військовослужбовці





Про це



Служба безпеки та Національна поліція затримали ще чотирьох підпалювачів, які на замовлення фсб діяли у Київській та Волинській областях.



Пріоритетними цілями ворога були адмінбудівлі держустанов та помешкання сімей українських військових.



Для виконання ворожих завдань рашисти дистанційно завербували місцевих жителів, які шукали «легкі гроші» на Телеграм-каналах.



Так, на Київщині затримано трьох мешканців Обухівського району віком 18 та 20 років, які підпалили будівлю однієї з місцевих сільрад на Фастівщині.



Для вчинення злочинів фігуранти розбили вікно в установі, а потім вилили всередину приміщення легкозаймисту суміш і спричинили загоряння.



На Волині затримано ще одного фігуранта. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який раніше відбував тюремний строк за наркозлочини, а після «відсидки» пішов на співпрацю з фсб.



За вказівкою окупантів рецидивіст підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці.



Наступним його завданням було вчинення диверсій на об’єктах мобільного зв’язку поблизу Луцька.



Правоохоронці затримали фігуранта на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру.



Під час обшуків у затриманих виявлено засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах рф.



Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);



- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);



- ч. 2 ст. 360 (умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі);



- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).



Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у місті Києві та Київській, Волинській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ та Нацполіція затримали ще 4-х поплічників фсб, які на замовлення рф займалися підпалами у Київській та Волинській областях.Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.Служба безпеки та Національна поліція затримали ще чотирьох підпалювачів, які на замовлення фсб діяли у Київській та Волинській областях.Пріоритетними цілями ворога були адмінбудівлі держустанов та помешкання сімей українських військових.Для виконання ворожих завдань рашисти дистанційно завербували місцевих жителів, які шукали «легкі гроші» на Телеграм-каналах.Так, на Київщині затримано трьох мешканців Обухівського району віком 18 та 20 років, які підпалили будівлю однієї з місцевих сільрад на Фастівщині.Для вчинення злочинів фігуранти розбили вікно в установі, а потім вилили всередину приміщення легкозаймисту суміш і спричинили загоряння.На Волині затримано ще одного фігуранта. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який раніше відбував тюремний строк за наркозлочини, а після «відсидки» пішов на співпрацю з фсб.За вказівкою окупантів рецидивіст підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці.Наступним його завданням було вчинення диверсій на об’єктах мобільного зв’язку поблизу Луцька.Правоохоронці затримали фігуранта на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру.Під час обшуків у затриманих виявлено засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах рф.Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України:- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);- ч. 2 ст. 360 (умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі);- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у місті Києві та Київській, Волинській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

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