Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 22 лютого

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 0-2° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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