Огляд лінійки iPhone 16: що нового





iPhone 16 та iPhone 16 Plus: дизайн та особливості

Одразу помітною зміною став новий дизайн блоку камер. Вони тепер розташовані вертикально в овальному острові, що нагадує iPhone 11 та 12, але з оновленими лініями. Це допомагає легко відрізнити



Корпус знову виконаний з алюмінію, проте захисне скло Ceramic Shield стало на 50% міцнішим. Крім того, вперше у базових моделях з’явилася Action Button, що замінила звичний перемикач звуку. Також додалася нова сенсорна кнопка Camera Control, яка значно спрощує управління камерою: натискання активує фото, а тривале утримання запускає відеозапис.



Доступні кольори: Black, White, Ultramarine, Pink, Teal.



Потужність та продуктивність

За продуктивність відповідає новий чіп A18, що виготовлений за 3-нм техпроцесом другого покоління. Він отримав:



16-ядерний Neural Engine для покращених функцій штучного інтелекту;

6 ядер CPU (2 продуктивні та 4 енергоефективні);

5 графічних ядер.

Камера

Система камер складається з двох об’єктивів, розташованих вертикально. Це рішення необхідне для підтримки запису просторового відео для Apple Vision Pro.



Відеозйомка можлива у 4K з частотою до 60 кадрів в секунду, з підтримкою Dolby Vision. Штучний інтелект допомагає покращити аудіо, виділяючи голос та приглушуючи сторонні шуми.



Автономність та зарядка

Apple повідомила про збільшення місткості батареї, що має забезпечити довшу автономну роботу. Конкретні цифри поки що не розкривають, але покращення обіцяють суттєві.



Бездротова зарядка тепер підтримує потужність до 25 Вт. Провідна зарядка 30 Вт дозволяє поповнити 50% батареї всього за 30 хвилин.



iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max: преміальний рівень

У версіях Pro дисплеї стали більшими: 6.3” в iPhone 16 Pro та 6.9” в iPhone 16 Pro Max. Захист екрана забезпечує Ceramic Shield.



Корпус виконаний з титану Grade 5, а шасі – з переробленого алюмінію. Колірна гама теж зазнала змін: замість Blue Titanium з’явився золотистий Desert Titanium.



Доступні відтінки: Black, White, Natural, Desert.



Потужність та продуктивність

iPhone 16 Pro отримав новий чіп A18 Pro, який забезпечує ще вищу продуктивність завдяки:



16 нейронним ядрам для обробки AI-завдань;

6 ядрам GPU, що стали на 20% швидшими;

6 ядрам CPU, які збільшили швидкість на 15%;

Вдосконаленому рейтрейсінгу для ігор.

Серія iPhone 16 принесла значні оновлення як у базових моделях, так і у Pro-версіях. Новий потужний процесор, покращені камери, зручні сенсорні кнопки та довша автономність роблять ці смартфони ще привабливішими для користувачів. Apple знову довела, що може здивувати навіть найвибагливіших фанатів бренду! Завітайте в allo.ua, щоб вибрати свою найкращу модель цієї лінійки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За традицією у вересні Apple презентувала свіжу серію своїх смартфонів. В 2024-му світ отримав iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Чим вони відрізняються та які нововведення принесли? Розглянемо детально!Одразу помітною зміною став новий дизайн блоку камер. Вони тепер розташовані вертикально в овальному острові, що нагадує iPhone 11 та 12, але з оновленими лініями. Це допомагає легко відрізнити iPhone 16 в ALLO від попередників.Корпус знову виконаний з алюмінію, проте захисне скло Ceramic Shield стало на 50% міцнішим. Крім того, вперше у базових моделях з’явилася Action Button, що замінила звичний перемикач звуку. Також додалася нова сенсорна кнопка Camera Control, яка значно спрощує управління камерою: натискання активує фото, а тривале утримання запускає відеозапис.Доступні кольори: Black, White, Ultramarine, Pink, Teal.За продуктивність відповідає новий чіп A18, що виготовлений за 3-нм техпроцесом другого покоління. Він отримав:Система камер складається з двох об’єктивів, розташованих вертикально. Це рішення необхідне для підтримки запису просторового відео для Apple Vision Pro.Відеозйомка можлива у 4K з частотою до 60 кадрів в секунду, з підтримкою Dolby Vision. Штучний інтелект допомагає покращити аудіо, виділяючи голос та приглушуючи сторонні шуми.Apple повідомила про збільшення місткості батареї, що має забезпечити довшу автономну роботу. Конкретні цифри поки що не розкривають, але покращення обіцяють суттєві.Бездротова зарядка тепер підтримує потужність до 25 Вт. Провідна зарядка 30 Вт дозволяє поповнити 50% батареї всього за 30 хвилин.У версіях Pro дисплеї стали більшими: 6.3” в iPhone 16 Pro та 6.9” в iPhone 16 Pro Max. Захист екрана забезпечує Ceramic Shield.Корпус виконаний з титану Grade 5, а шасі – з переробленого алюмінію. Колірна гама теж зазнала змін: замість Blue Titanium з’явився золотистий Desert Titanium.Доступні відтінки: Black, White, Natural, Desert.iPhone 16 Pro отримав новий чіп A18 Pro, який забезпечує ще вищу продуктивність завдяки:Серія iPhone 16 принесла значні оновлення як у базових моделях, так і у Pro-версіях. Новий потужний процесор, покращені камери, зручні сенсорні кнопки та довша автономність роблять ці смартфони ще привабливішими для користувачів. Apple знову довела, що може здивувати навіть найвибагливіших фанатів бренду! Завітайте в allo.ua, щоб вибрати свою найкращу модель цієї лінійки.

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