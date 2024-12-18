На Волині водій збив 17-річну дівчину і втік з місця події

На Волині водій збив 17-річну дівчину і втік з місця події
Поліцейські оперативно встановили та розшукали водія, який збив неповнолітню та втік з місця події.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, близько 19 години, в селі Любязь Камінь-Каширського району.

Автомобіль здійснив наїзд на 17-річну дівчину та з місця події зник. Школярку з травмами госпіталізували до лікарні.

Отримавши оперативну інформацію від свідків, правоохоронці встановили марку авто та розпочали пошуки водія, причетного до скоєння ДТП. За короткий час його зупинили на одному із блокпостів району. Це - 37-річний житель села Підкормілля. Чоловік пройшов медичне освідування для встановлення, чи був він тверезим за кермом. Наразі очікуються результати.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило травмування) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

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Теги: Волинь, водій, ДТП
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