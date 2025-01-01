Кришталева краса: у мережі показали зимовий Світязь. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
У мережі з’явилися кадри озера Світязь, повністю покритого кригою.
Декілька відео опублікував у TikTok користувач Йосип Степанюк.
На кадрах видно, як молоді люди катаються на ковзанах по прозорому льоду, крізь який чітко проглядається дно озера. У воді під кригою навіть можна помітити рибу, що спокійно плаває.
Крім того, у відео зняли лебедів, які залишилися зимувати на кризі.
Унікальна краса найбільшого озера України підкорила користувачів соцмереж, тож під роликами з’явилося чимало позитивних відгуків.
«Ух, аж дух захоплює», «Яка краса», «Завжди мріяла покататися на такому прозорому рівненькому льоду», «Моя дитяча мрія», «Заради такого видовища варто поїхати» – пишуть коментатори.
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Декілька відео опублікував у TikTok користувач Йосип Степанюк.
На кадрах видно, як молоді люди катаються на ковзанах по прозорому льоду, крізь який чітко проглядається дно озера. У воді під кригою навіть можна помітити рибу, що спокійно плаває.
Крім того, у відео зняли лебедів, які залишилися зимувати на кризі.
Унікальна краса найбільшого озера України підкорила користувачів соцмереж, тож під роликами з’явилося чимало позитивних відгуків.
«Ух, аж дух захоплює», «Яка краса», «Завжди мріяла покататися на такому прозорому рівненькому льоду», «Моя дитяча мрія», «Заради такого видовища варто поїхати» – пишуть коментатори.
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