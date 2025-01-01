21 лютого на Волині: гортаючи календар

21 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у фотографа Вадима Павлосюка (на фото).

Іменинники 21 лютого – Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Георгій.

Вітаємо усіх їх зі святом. Бажаємо здоров'я, довголіття та численних життєвих перемог.

21 лютого – Міжнародний день рідної мови, проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО у листопаді 1999 року.

Це свято відзначається щорічно з лютого 2000 року для сприяння мовному і культурному різноманіттю і багатомовності.

Сьогодні багато міст світу — особливо ті з них, які є центрами туризму відзначають Всесвітній день екскурсовода.

Коли з'явилася ця професія, точно сказати не можна, але, очевидно, що вона пов'язана з розвитком міждержавних відносин. З тих пір, як люди почали активно подорожувати, відвідувати різні міста і країни, їм стало складно обійтися без допомоги професійних гідів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
21 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На завтра на Волині заплановані відключення світла для промисловості й бізнесу
20 лютий, 23:07
Комітет ВР підтримав ідею ув’язнення представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію з порушеннями
20 лютий, 22:17
На Сумщині загинув Герой з Волині Валентин Карпюк
20 лютий, 21:12
Артур Палатний разом з волонтерами та УДАРівцями вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні
20 лютий, 20:25
Схожі новини
9 лютого на Волині: гортаючи календар 9 лютого на Волині: гортаючи календар
09 лютий, 00:00
2 лютого на Волині: гортаючи календар 2 лютого на Волині: гортаючи календар
02 лютий, 00:00
26 січня на Волині: гортаючи календар 26 січня на Волині: гортаючи календар
26 січень, 00:00
19 січня на Волині: гортаючи календар 19 січня на Волині: гортаючи календар
19 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
21 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На завтра на Волині заплановані відключення світла для промисловості й бізнесу
20 лютий, 23:07
 0
Комітет ВР підтримав ідею ув’язнення представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію з порушеннями
20 лютий, 22:17
 0
На Сумщині загинув Герой з Волині Валентин Карпюк
20 лютий, 21:12
 0
Артур Палатний разом з волонтерами та УДАРівцями вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні
20 лютий, 20:25
 0
Медіа
відео
1/8