На Сумщині загинув Герой з Волині Валентин Карпюк

На Сумщині загинув Герой з Волині Валентин Карпюк
На війні загинув Герой з Волині Валентин Карпюк.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

"З сумом повідомляємо, що Ківерці знову в жалобі – загинув житель міста Ківерці, мужній захисник України – солдат Карпюк Валентин Орестович.

Жорстока війна забрала ще одне українське життя.

Народився Карпюк Валентин Орестович 06.09.1981 року. Призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації. Загинув Герой за волю і незалежність України 20 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Журавка Сумської області. Сумуємо разом з родиною воїна-захисника та поділяємо біль втрати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про чин поховання воїна-захисника Карпюка Валентина Орестовича повідомлять згодом.

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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