На Сумщині загинув Герой з Волині Валентин Карпюк

Валентин Карпюк.



Про це



"З сумом повідомляємо, що Ківерці знову в жалобі – загинув житель міста Ківерці, мужній захисник України – солдат Карпюк Валентин Орестович.



Жорстока війна забрала ще одне українське життя.



Народився Карпюк Валентин Орестович 06.09.1981 року. Призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації. Загинув Герой за волю і незалежність України 20 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Журавка Сумської області. Сумуємо разом з родиною воїна-захисника та поділяємо біль втрати", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чин поховання воїна-захисника Карпюка Валентина Орестовича повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Ківерцівській міській раді."З сумом повідомляємо, що Ківерці знову в жалобі – загинув житель міста Ківерці, мужній захисник України – солдат Карпюк Валентин Орестович.Жорстока війна забрала ще одне українське життя.Народився Карпюк Валентин Орестович 06.09.1981 року. Призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації. Загинув Герой за волю і незалежність України 20 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Журавка Сумської області. Сумуємо разом з родиною воїна-захисника та поділяємо біль втрати", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про чин поховання воїна-захисника Карпюка Валентина Орестовича повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію