На Сумщині загинув Герой з Волині Валентин Карпюк
Сьогодні, 21:12
На війні загинув Герой з Волині Валентин Карпюк.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"З сумом повідомляємо, що Ківерці знову в жалобі – загинув житель міста Ківерці, мужній захисник України – солдат Карпюк Валентин Орестович.
Жорстока війна забрала ще одне українське життя.
Народився Карпюк Валентин Орестович 06.09.1981 року. Призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації. Загинув Герой за волю і незалежність України 20 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Журавка Сумської області. Сумуємо разом з родиною воїна-захисника та поділяємо біль втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин поховання воїна-захисника Карпюка Валентина Орестовича повідомлять згодом.
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Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"З сумом повідомляємо, що Ківерці знову в жалобі – загинув житель міста Ківерці, мужній захисник України – солдат Карпюк Валентин Орестович.
Жорстока війна забрала ще одне українське життя.
Народився Карпюк Валентин Орестович 06.09.1981 року. Призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації. Загинув Герой за волю і незалежність України 20 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Журавка Сумської області. Сумуємо разом з родиною воїна-захисника та поділяємо біль втрати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин поховання воїна-захисника Карпюка Валентина Орестовича повідомлять згодом.
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