Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 21 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 1-3° морозу.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 0-5° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 21 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 1-3° морозу.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 0-5° морозу.
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