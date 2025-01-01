Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 21 лютого

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 1-3° морозу.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 0-5° морозу.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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