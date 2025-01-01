Сховався у спальному відсіку вантажівки: волинянин намагався незаконно перетнути кордон
Сьогодні, 19:08
На Волині затримали чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон, сховавшись у спальному відсіку вантажівки.
Про це 20 лютого повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, пише Суспільне. Це сталося у пункті пропуску "Ягодин".
53-річного жителя міста Володимир прикордонники знайшли під ковдрою у спальному відсіку вантажівки.
Стосовно волинянина правоохоронці склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетину кордону за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Рішення по справі прийматиме суд. Чоловіку може загрожувати штрафу від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
За кермом вантажівки був громадянин Польщі. Водієві-далекобійнику може загрожувати кримінальна відповідальність за незаконне переправлення особи через державний кордон за ст. 332 Кримінального Кодексу України. У разі доведення вини у суді, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
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Про це 20 лютого повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, пише Суспільне. Це сталося у пункті пропуску "Ягодин".
53-річного жителя міста Володимир прикордонники знайшли під ковдрою у спальному відсіку вантажівки.
Стосовно волинянина правоохоронці склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетину кордону за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Рішення по справі прийматиме суд. Чоловіку може загрожувати штрафу від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
За кермом вантажівки був громадянин Польщі. Водієві-далекобійнику може загрожувати кримінальна відповідальність за незаконне переправлення особи через державний кордон за ст. 332 Кримінального Кодексу України. У разі доведення вини у суді, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
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