Сховався у спальному відсіку вантажівки: волинянин намагався незаконно перетнути кордон

Сховався у спальному відсіку вантажівки: волинянин намагався незаконно перетнути кордон
На Волині затримали чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон, сховавшись у спальному відсіку вантажівки.

Про це 20 лютого повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, пише Суспільне. Це сталося у пункті пропуску "Ягодин".

53-річного жителя міста Володимир прикордонники знайшли під ковдрою у спальному відсіку вантажівки.

Стосовно волинянина правоохоронці склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетину кордону за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Рішення по справі прийматиме суд. Чоловіку може загрожувати штрафу від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

За кермом вантажівки був громадянин Польщі. Водієві-далекобійнику може загрожувати кримінальна відповідальність за незаконне переправлення особи через державний кордон за ст. 332 Кримінального Кодексу України. У разі доведення вини у суді, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

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Теги: волинянин, кордон
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