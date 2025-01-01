У Володимирі жінка дотла спалила авто знайомого: її судили

У Володимирі жінка дотла спалила авто знайомого: її судили
Володимир-Волинський районний суд розглянув справу 29-річної матері чотирьох дітей, яка вщент спалила автомобіль знайомого.

Про це йдеться у вироку, який оприлюднили на сайті ЄДРСР.

Інцидент стався 5 листопада 2024 року на вулиці Смотрицького у місті Володимир. У той день жінка пошкодила свій автомобіль через те, що з вікна іншого авто стирчала труба.

Виявилося, автівка належала товаришу її чоловіка. Обурена жінка вирішила помститися йому. Вона взяла паперові рушники, підпалила їх запальничкою та через відчинене вікно кинула у салон ВАЗ 21099. Вогонь швидко знищив автомобіль, завдавши власнику збитків на 40 тисяч гривень.

Жінку звинуватили в умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом підпалу. Заключний суд над нею відбувся 13 лютого 2025 року.
Обвинувачена визнала провину та щиро розкаялася.

Суд призначив волинянці 3 роки позбавлення волі, але звільнив її від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік. Якщо вона не вчинить нового злочину протягом цього періоду, покарання вважатиметься не відбутим.

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