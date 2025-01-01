У Володимирі жінка дотла спалила авто знайомого: її судили





Про це йдеться у



Інцидент стався



Виявилося, автівка належала товаришу її чоловіка. Обурена жінка вирішила помститися йому. Вона взяла паперові рушники, підпалила їх запальничкою та через відчинене вікно кинула у салон ВАЗ 21099. Вогонь швидко знищив автомобіль, завдавши власнику збитків на 40 тисяч гривень.



Жінку звинуватили в умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом підпалу. Заключний суд над нею відбувся 13 лютого 2025 року.

Обвинувачена визнала провину та щиро розкаялася.



Суд призначив волинянці 3 роки позбавлення волі, але звільнив її від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік. Якщо вона не вчинить нового злочину протягом цього періоду, покарання вважатиметься не відбутим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимир-Волинський районний суд розглянув справу 29-річної матері чотирьох дітей, яка вщент спалила автомобіль знайомого.Про це йдеться у вироку , який оприлюднили на сайті ЄДРСР.Інцидент стався 5 листопада 2024 року на вулиці Смотрицького у місті Володимир . У той день жінка пошкодила свій автомобіль через те, що з вікна іншого авто стирчала труба.Виявилося, автівка належала товаришу її чоловіка. Обурена жінка вирішила помститися йому. Вона взяла паперові рушники, підпалила їх запальничкою та через відчинене вікно кинула у салон ВАЗ 21099. Вогонь швидко знищив автомобіль, завдавши власнику збитків на 40 тисяч гривень.Жінку звинуватили в умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом підпалу. Заключний суд над нею відбувся 13 лютого 2025 року.Обвинувачена визнала провину та щиро розкаялася.Суд призначив волинянці 3 роки позбавлення волі, але звільнив її від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік. Якщо вона не вчинить нового злочину протягом цього періоду, покарання вважатиметься не відбутим.

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