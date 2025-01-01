Президент Латвії не виключає відправлення своїх військ до України

Едгарс Рінкевичс заявив, що уряд і Рада національної безпеки обговорюють можливість відправлення латвійських військових до України для гарантування безпеки в разі перемир’я.



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За словами політика, перед ухваленням такого кроку треба розв'язати два питання: як це вплине на безпеку самої Латвії та які умови будуть забезпечені для військових в Україні.



«Якщо не буде гарантій за статтею 5 <НАТО> або чогось подібного, це поставить наших солдатів під загрозу. Навіть якщо хтось нападе на українських солдатів, ми повинні будемо прийти їм на допомогу, але ми можемо не отримати достатньої підтримки. Тому це питання для обговорення», — заявив Рінкевичс.



Як європейські країни ставляться до миротворців?



У лютому 2024 року президент Франції Емманюель Макрон організував зустріч країн-партнерів Києва для обговорення відправлення своїх військ до України. Проте тоді держави не досягли згоди.



У листопаді того самого року видання Le Monde писало, що окремі європейські лідери знову повернулися до цієї дискусії. Рушієм обговорень стала потенційна відмова президента США Дональда Трампа надавати допомогу Києву.



Про готовність відправити своїх миротворців до України заявляли Італія, Велика Британія та Німеччина. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив: погодити європейську миротворчу місію має і росія. Натомість у Польщі заявили, що не планують відправляти свої війська до України.



Президент Володимир Зеленський заявив, що війська партнерів в Україні можуть стати одним із найкращих інструментів, щоб примусити рф до миру. Однак він наголосив: європейська миротворча місія не повинна замінити Україні членство в НАТО.



FT писало, що 18 лютого Макрон на екстреному саміті лідерів у Парижі пропонував, аби європейські миротворчі сили були розміщені за майбутньою лінією розмежування, а не безпосередньо на ній. Проте цього разу Німеччина, Італія, Іспанія та Польща висловилися проти того, аби відправляти свої війська.



20 лютого стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу миротворчий план, який передбачатиме розгортання 30 тисяч європейських військових в Україні для забезпечення режиму припинення вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Латвіїзаявив, що уряд і Рада національної безпеки обговорюють можливість відправлення латвійських військових до України для гарантування безпеки в разі перемир’я.Про це повідомляє Громадське з посиланням на LSM.За словами політика, перед ухваленням такого кроку треба розв'язати два питання: як це вплине на безпеку самої Латвії та які умови будуть забезпечені для військових в Україні.«Якщо не буде гарантій за статтею 5 <НАТО> або чогось подібного, це поставить наших солдатів під загрозу. Навіть якщо хтось нападе на українських солдатів, ми повинні будемо прийти їм на допомогу, але ми можемо не отримати достатньої підтримки. Тому це питання для обговорення», — заявив Рінкевичс.У лютому 2024 року президент Франціїорганізував зустріч країн-партнерів Києва для обговорення відправлення своїх військ до України. Проте тоді держави не досягли згоди.У листопаді того самого року видання Le Monde писало, що окремі європейські лідери знову повернулися до цієї дискусії. Рушієм обговорень стала потенційна відмова президента СШАнадавати допомогу Києву.Про готовність відправити своїх миротворців до України заявляли Італія, Велика Британія та Німеччина. Водночас міністр оборони Німеччинизауважив: погодити європейську миротворчу місію має і росія. Натомість у Польщі заявили, що не планують відправляти свої війська до України.Президентзаявив, що війська партнерів в Україні можуть стати одним із найкращих інструментів, щоб примусити рф до миру. Однак він наголосив: європейська миротворча місія не повинна замінити Україні членство в НАТО.FT писало, що 18 лютого Макрон на екстреному саміті лідерів у Парижі пропонував, аби європейські миротворчі сили були розміщені за майбутньою лінією розмежування, а не безпосередньо на ній. Проте цього разу Німеччина, Італія, Іспанія та Польща висловилися проти того, аби відправляти свої війська.20 лютого стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу миротворчий план, який передбачатиме розгортання 30 тисяч європейських військових в Україні для забезпечення режиму припинення вогню.

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