США виступають проти того, щоб назвати росію агресором у заяві «G7»





Про це пише



Також поки не узгоджена участь президента України Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок, повідомили чиновники.



Розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у війні, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував запросити Росію назад у G7.



Представники США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які використовували лідери "G7" з 2022 року для опису конфлікту, повідомили західні офіційні особи.



Провідні країни світу традиційно виступили із заявою у підтримку України 24 лютого.



"Ми впевнені в тому, що між Росією та Україною є розрізниця. Вони не однакові. Американці блокують це, але ми все ще працюємо над цим і сподіваємося на угоду", — сказав офіційний представник у коментарі для FT.



У посольстві США в Києві від коментарів відмовилися.



До слова, у минулорічній заяві лідерів "G7" фраза "російська агресія" згадувалася щонайменше п’ять разів.



"Ми закликаємо Росію негайно припинити загарбницьку війну та повністю вивести свої війська з міжнародно визнаної території України", — ідеться в заяві 2024 року.



Двоє анонімних джерел зауважили, що наполягання адміністрації Трампа на пом'якшенні формулювань відображає ширший зсув у політиці США до опису війни як "конфлікту в Україні".



В останніх заявах Держдепу США використовують подібні формулювання, зокрема під час зустрічі держсекретаря Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Ер-Ріяді двічі згадується фраза "конфлікт в Україні".



Ця зміна знаменує відхід від риторики адміністрації Байдена, яка часто використовувала саме фразу "російська агресія".



Американський президент Дональд Трамп вважає, що в Росії будуть переваги в будь-яких переговорах про завершення війни в Україні, оскільки вона "взяла багато територій".



Росія не демонструє готовності до миру, а продовжує нищити українські об'єкти, зокрема житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. Вона продовжувала завдавати ударів і під час переговорів з американцями, і після них. Зокрема, дві ночі поспіль атакувала енергетику в Одесі – попри брехню про відсутність ударів по енергетичних об'єктах.



Заяви про нібито низький рейтинг президента Зеленського і закиди про відсутність виборів Трамп зробив на тлі переговорів його делегації з росіянами та відмови України підписувати зі США угоду про надання 50 % її цінних корисних копалин без будь-яких гарантій безпеки.



Зеленський, коментуючи слова про рейтинг у 4 %, сказав, що це є дезінформацією, яка походить від Росії. Він послався на декілька різних соціологічних опитувань, зокрема відкрите від КМІС, де йому довіряють 57 % опитаних українців.



На тлі критичних коментарів із Вашингтона підтримку президенту Зеленському висловили інші світові лідери, зокрема канадський прем'єр Джастіна Трюдо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За словами п’яти західних офіційних осіб, США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у заяві G7 у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, погрожуючи зірвати традиційну демонстрацію єдності.Про це пише LB.ua з посиланням на Financial Times.Також поки не узгоджена участь президента України Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок, повідомили чиновники.Розбіжності виникли після того, як президент СШАзвинуватив Україну у війні, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував запросити Росію назад у G7.Представники США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які використовували лідери "G7" з 2022 року для опису конфлікту, повідомили західні офіційні особи.Провідні країни світу традиційно виступили із заявою у підтримку України 24 лютого."Ми впевнені в тому, що між Росією та Україною є розрізниця. Вони не однакові. Американці блокують це, але ми все ще працюємо над цим і сподіваємося на угоду", — сказав офіційний представник у коментарі для FT.У посольстві США в Києві від коментарів відмовилися.До слова, у минулорічній заяві лідерів "G7" фраза "російська агресія" згадувалася щонайменше п’ять разів."Ми закликаємо Росію негайно припинити загарбницьку війну та повністю вивести свої війська з міжнародно визнаної території України", — ідеться в заяві 2024 року.Двоє анонімних джерел зауважили, що наполягання адміністрації Трампа на пом'якшенні формулювань відображає ширший зсув у політиці США до опису війни як "конфлікту в Україні".В останніх заявах Держдепу США використовують подібні формулювання, зокрема під час зустрічі держсекретаря Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Ер-Ріяді двічі згадується фраза "конфлікт в Україні".Ця зміна знаменує відхід від риторики адміністрації Байдена, яка часто використовувала саме фразу "російська агресія".Американський президент Дональд Трамп вважає, що в Росії будуть переваги в будь-яких переговорах про завершення війни в Україні, оскільки вона "взяла багато територій".Росія не демонструє готовності до миру, а продовжує нищити українські об'єкти, зокрема житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. Вона продовжувала завдавати ударів і під час переговорів з американцями, і після них. Зокрема, дві ночі поспіль атакувала енергетику в Одесі – попри брехню про відсутність ударів по енергетичних об'єктах.Заяви про нібито низький рейтинг президента Зеленського і закиди про відсутність виборів Трамп зробив на тлі переговорів його делегації з росіянами та відмови України підписувати зі США угоду про надання 50 % її цінних корисних копалин без будь-яких гарантій безпеки.Зеленський, коментуючи слова про рейтинг у 4 %, сказав, що це є дезінформацією, яка походить від Росії. Він послався на декілька різних соціологічних опитувань, зокрема відкрите від КМІС, де йому довіряють 57 % опитаних українців.На тлі критичних коментарів із Вашингтона підтримку президенту Зеленському висловили інші світові лідери, зокрема канадський прем'єр

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію