У Курській області загинув Герой з Волині Валерій Солоха

У Курській області загинув Герой з Волині Валерій Солоха
На війні загинув Герой з Волині Валерій Солоха.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

"Ми втратили ще одного Героя, який віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України. 19 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на території Курської області рф загинув старший солдат СОЛОХА ВАЛЕРІЙ СТЕПАНОВИЧ, 1976 року народження, житель села Мукошин. Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе, підтримую у тяжкі години скорботи. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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