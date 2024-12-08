На Волині збільшилась кількість шкіл, які працюють дистанційно





На початку тижня таких шкіл було 20, розповіла Наталії Янко.



"Здійснюється щоденний моніторинг відвідуваності, якщо відсутні понад 20% учнів, рекомендовано запроваджувати протиепідемічні заходи, так званий "локальний карантин", зокрема дистанційне навчання, — зазначила директорка.



Зі слів Наталії Янко, найбільше шкіл, які були змушені перейти в онлайн режим роботи — на Ковельщині, там дистанційно працюють 13 закладів. Ще 12 шкіл закрили у Луцькому районі, у Камінь-Каширському — 3, у Володимирському — 4.



Ще у 54 школах області на домашнє навчання пішли окремі класи. Зокрема, у Луцькому районі таких класів 90.



Епідеміологи наразі відмічають щотижневе зростання захворюваності. Найбільша кількість випадків ГРВІ та грипу було зареєстровано у дітей 5-14 років. Серед дорослих найбільше хворіють люди від 30 до 64 років.



Також Наталія Янко відмітила, що у порівнянні з минулим тижнем кількості госпіталізованих в області зросла на 45% — 133 людини потрапили до лікарень, переважно з пневмоніями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 20 лютого через збільшення кількості недужих на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) 32 школи на Волині переведені на дистанційне навчання.На початку тижня таких шкіл було 20, розповіла Суспільному директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб"Здійснюється щоденний моніторинг відвідуваності, якщо відсутні понад 20% учнів, рекомендовано запроваджувати протиепідемічні заходи, так званий "локальний карантин", зокрема дистанційне навчання, — зазначила директорка.Зі слів Наталії Янко, найбільше шкіл, які були змушені перейти в онлайн режим роботи — на Ковельщині, там дистанційно працюють 13 закладів. Ще 12 шкіл закрили у Луцькому районі, у Камінь-Каширському — 3, у Володимирському — 4.Ще у 54 школах області на домашнє навчання пішли окремі класи. Зокрема, у Луцькому районі таких класів 90.Епідеміологи наразі відмічають щотижневе зростання захворюваності. Найбільша кількість випадків ГРВІ та грипу було зареєстровано у дітей 5-14 років. Серед дорослих найбільше хворіють люди від 30 до 64 років.Також Наталія Янко відмітила, що у порівнянні з минулим тижнем кількості госпіталізованих в області зросла на 45% — 133 людини потрапили до лікарень, переважно з пневмоніями.

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