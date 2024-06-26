Яка ситуація з дитячою залізницею у Луцьку: що відомо





Під час дії воєнного стану витрати, передбачені на це, не належать до першочергових. Тож поки фінансування на відновлення очікувати не варто, розповів Борис Смаль.



Поки встановили відеонагляд, законсервували приміщення, щоб воно не руйнувалося. Також провели опитування містян про те, що вони там хочуть бачити.



«За моїми розрахунками, зробленими в 2023 році, на відновлення потрібно мільйонів 40–50 грн. Але це без експертизи, без технічної документації і зі збереженням старого технічного складу, тобто теплотяга і вагонів. І якщо вагони ще можна реконструювати, то моторна частина двигуна дизеля навряд чи піддається ремонту», — зазначив Борис Смаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відновлювальні роботи на дитячій залізниці у Луцьку неможливо розпочати до закінчення війни.Під час дії воєнного стану витрати, передбачені на це, не належать до першочергових. Тож поки фінансування на відновлення очікувати не варто, розповів misto.media директор департаменту економічної політики Луцької міськрадиПоки встановили відеонагляд, законсервували приміщення, щоб воно не руйнувалося. Також провели опитування містян про те, що вони там хочуть бачити.«За моїми розрахунками, зробленими в 2023 році, на відновлення потрібно мільйонів 40–50 грн. Але це без експертизи, без технічної документації і зі збереженням старого технічного складу, тобто теплотяга і вагонів. І якщо вагони ще можна реконструювати, то моторна частина двигуна дизеля навряд чи піддається ремонту», — зазначив Борис Смаль.

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