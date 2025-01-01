На Рівненщині постраждали дві людини внаслідок атаки росії

На Рівненщині постраждали дві людини внаслідок атаки росії
Уранці 14 травня унаслідок російської атаки в Рівненській області зазнали поранень двоє людей.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.

"Тривожним був ранок на Рівненщині.

Сили ППО знешкодили над областю 4 повітряні цілі ворога.

Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури.

На місцях збиття працюють відповідні служби.

Дякую військовим за роботу", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, війна
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