На Рівненщині постраждали дві людини внаслідок атаки росії





Про це Олександр Коваль.



"Тривожним був ранок на Рівненщині.



Сили ППО знешкодили над областю 4 повітряні цілі ворога.



Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури.



На місцях збиття працюють відповідні служби.



Дякую військовим за роботу", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уранці 14 травня унаслідок російської атаки в Рівненській області зазнали поранень двоє людей.Про це повідомив очільник ОВА"Тривожним був ранок на Рівненщині.Сили ППО знешкодили над областю 4 повітряні цілі ворога.Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури.На місцях збиття працюють відповідні служби.Дякую військовим за роботу", - йдеться в повідомленні.

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