На Волині уродженець Краматорська до смерті побив перехожого
Сьогодні, 16:08
На Волині уродженець Краматорська за побиття перехожого до смерті отримав понад 8 років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному проваджені про заподіяння 28-річним жителем міста Володимир перехожому тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Удень 4 серпня 2022 року у Володимирі на вулиці Олега Ольжича неодноразово судимий нетверезий уродженець Краматорська, який незадовго до того умовно-достроково звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбої, кілька разів ударив по голові 40-річного перехожого твердим тупим предметом.
Від отриманих травм чоловік згодом помер у лікарні.
Володимирський міський суд, визнавши зловмисника винуватим у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 8 років та 6 місяців позбавлення волі.
Окрім цього, з нього на користь батька померлого буде стягнуто майже 700 тисяч гривень матеріальної та вісім мільйонів гривень моральної шкоди, завданої злочином.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному проваджені про заподіяння 28-річним жителем міста Володимир перехожому тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Удень 4 серпня 2022 року у Володимирі на вулиці Олега Ольжича неодноразово судимий нетверезий уродженець Краматорська, який незадовго до того умовно-достроково звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбої, кілька разів ударив по голові 40-річного перехожого твердим тупим предметом.
Від отриманих травм чоловік згодом помер у лікарні.
Володимирський міський суд, визнавши зловмисника винуватим у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 8 років та 6 місяців позбавлення волі.
Окрім цього, з нього на користь батька померлого буде стягнуто майже 700 тисяч гривень матеріальної та вісім мільйонів гривень моральної шкоди, завданої злочином.
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