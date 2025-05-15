На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа

На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Український актор, ведучий та шоумен Максим Неліпа загинув у бою з російськими окупантами. Про його смерть у своїх соцмережах повідомили колеги, інформацію підтвердила і дружина телезірки.

Про це пише LB.ua.

Неліпа став на захист України у березні 2022 року. У січні стало відомо, що він зазнав поранення, через яке переніс три операції, проходив лікування у Дніпрі. Повернувся на фронт, де його життя обірвалося у бою 12 травня.

Максим Неліпа був ведучим програм "Хто там?" та "Підйом". Брав участь у проєкті "Танці з зірками" в парі з хореографом Оленою Шоптенко. Пізніше приєднався до команди "Дизель-шоу", знімався у телепроєктах. З початком повномасштабного вторгнення росіян добровільно взяв у руки зброю, служив командиром розвідувального взводу у структурі Сухопутних сил ЗСУ.

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Теги: Росія, війна
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