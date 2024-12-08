У Луцьку легковик втаранився у мотоцикл. ВІДЕО





Про це повідомили у департаменті муніциапльної варти Луцької міської ради.



Диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради за допомогою системи відеоспостереження зафіксував ДТП у центральній частині міста за участі мотоцикла та легкового автомобіля.



Водій автомобіля марки Volkswagen, д.н.з AC5983HA, здійснюючи поворот ліворуч з проспекту Волі на вулицю Винниченка, не надав перевагу у русі мотоциклісту, який рухався назустріч.



Унаслідок зіткнення обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



На місце події прибули співробітники поліції для з’ясування обставин пригоди.





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