У Луцьку легковик втаранився у мотоцикл. ВІДЕО

У Луцьку легковик втаранився у мотоцикл. ВІДЕО
Дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та мотоцикла сталася у центрі Луцька.

Про це повідомили у департаменті муніциапльної варти Луцької міської ради.

Диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради за допомогою системи відеоспостереження зафіксував ДТП у центральній частині міста за участі мотоцикла та легкового автомобіля.

Водій автомобіля марки Volkswagen, д.н.з AC5983HA, здійснюючи поворот ліворуч з проспекту Волі на вулицю Винниченка, не надав перевагу у русі мотоциклісту, який рухався назустріч.

Унаслідок зіткнення обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На місце події прибули співробітники поліції для з’ясування обставин пригоди.


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Теги: Волинь, Луцьк, департамент муніципальної варти, аварія, ДТП
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